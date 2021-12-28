Kortlarda gençlerin mücadelesi sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen SBC Boru 16 Yaş Altı Tenis Ligi Federasyon kortlarında çekişmeli karşılaşmalar ile devam ediyor.

SBC Boru 16 Yaş Altı Tenis Liginde çok zevkli geçen maçların yaşandığı grup maçlarında alınan sonuçlar, puan durumu ve maç programı şu şekilde:

MAÇ SONUÇLARI:

GÖNYELİ TENİS KULÜBÜ 1 – 6 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 2 – 5 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TK

PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ – BYE

PUAN DURUMU:

GAZİ MAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ - 6 PUAN

GÖNYELİ TENİS KULÜBÜ - 6 PUAN

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ – 5 PUAN

GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ - 3 PUAN

PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - 3 PUAN

MAÇ PROGRAM:

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ - PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ - GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

GÖNYELİ TENİS KULÜBÜ - BYE

