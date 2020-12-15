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Dartsta heyecan sürüyor

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Sekiz takımın mücadele verdiği Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin üçüncü haftasını Minareliköy, Beyarmudu Belediyesi ve Coşkuner 3 puanla kapattılar

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Dartsta heyecan sürüyor
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne oynanan üçüncü hafta maçlarıyla devam edildi.
Sekiz takımın mücadele verdiği ligde Minareliköy, Beyarmudu Belediyesi ve Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği haftayı 3 puanla kapatan takımlar oldu.
Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü-Cihangir karşılaşmasının ertelendiği haftada Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği Gönyeli Darts Birliği’ni mağlup ederek üçte üç yaptı. 
Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin üçüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Minareliköy-Lefkoşa Darts Birliği: 10-6
Beyarmudu Belediyesi-LEGEND: 10-6
Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği-Gönyeli Darts Birliği: 11-5
Gönyeli Av.At.K.-Cihangir S.K.(Ertelendi)
2020-2021 EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU  
TAKIMLAR                                    O         G         B         M        A         Y         P         AV
1.Coşkuner K.S.ve Spor Derneği      3          3          0          0          33        15        9          18
2.Minareliköy                                     3          2          0          1          30        18        6          12
3.Gönyeli Darts Birliği                       3          2          0          1          27        21        6          6
4.Lefkoşa Darts Birliği                      2          1          0          1          20        12        3          8
5.Gönyeli Av.At.K.                           2          1          0          1          17        15        3          2
6.Beyarmudu Belediyesi                    3          1          0          2          19        29        3          -10
7.Cihangir                                           1          0          0          1          3          13        0          -10
8.LEGEND                                       3          0          0          3          11        37        0          -26
 
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