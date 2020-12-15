Basketbol seyirciyle coştu

Basketbolda Açılış Kupası’nı, sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen tribünlerde toplam 4 bin 116 seyirci takip etti. En fazla seyirci çeken maç 535 ile YDÜ – Koopspor finali olurken, en fazla izlenen takım Koopspor, en az izlenen takım ise DAÜ oldu

KKTC Basketbol Federasyonu 18 maçtan oluşan Açılış Kupası’nı takip eden seyirci sayılarını kamuoyu ile paylaştı.

Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol ile birlikte sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen tribünlerde maçları takip eden toplam seyirci sayısı 4 bin 116 olarak açıklandı.

Açılış Kupası’nda en fazla seyirci çeken maç 535 ile YDÜ-Koopspor finali olurken, ikinci sırada da grup aşamasındaki YDÜ-Koopspor maçı 532 seyirci ile yer aldı. Yarı finalde oynanan Koopspor-H.Soyer maçını da 521 kişi tribünden takip etti.

Rakamların takımlara göre değerlendirilmesinde en fazla seyirci Koopspor’un maçlarında yer aldı. Lefkoşa ekibini toplamda 2 bin 227 basketbolsever takip ederken, maç başı ortalaması 318 seyirci oldu. YDÜ, Koopspor’a yakın bir rakam tuttururken 2 bin 115 seyirci ve ortalamada 308 kişiye ulaştı. En az izlenen takım ise 121 izleyici ortalaması ile DAÜ oldu.

Takımları izleyen seyirci sayıları:

TAKIM O Grup Finaller Toplam Ortalama

1-Koopspor 7 1.171 1.056 2.227 318

2-YDÜ 7 1.254 861 2.115 302

3-H.Soyer 6 881 521 1.402 233

4-GAÜ 6 846 326 1.172 195

5-Çetinkaya 5 710 - 710 142

6-DAÜ 5 607 - 607 121

