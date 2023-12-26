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Darts Süper Ligi’nde Minareliköy ve Gönyeli kayıpsız

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Minareliköy ve Gönyeli Spor Kulübü Darts takımları yoluna kayıpsız devam ederken Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği oldukça çekişmeli geçen maç sonrası ilk yenilgisini aldı

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Darts Süper Ligi’nde Minareliköy ve Gönyeli kayıpsız
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından organize edilen Darts Süper Ligi’nde 5. Hafta maçları oynandı.
Minareliköy ve Gönyeli Spor Kulübü Darts takımları yoluna kayıpsız devam ederken Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği oldukça çekişmeli geçen maç sonrası ilk yenilgisini Gönyeli Darts Birliğine karşı almış oldu.
Güzelyurt Darts Birliği ve Diamond Child Darts Derneği de haftayı galibiyetle kapatan takımlar oldu.
 
5. HAFTA OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI           
Minareliköy Spor Kulübü - Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü 15-1                        
Güzelyurt Darts Birliği - Beyarmudu Belediyesi 11-5                             
Cihangir Spor Kulübü - Gönyeli Spor Kulübü 5-11                               
Diamond Child Darts Derneği - Lefkoşa Darts Birliği 11-5                    
Gönyeli Darts Birliği - Cihangir Av. Atıcılık Birliği 9-7       
                           
          KKDF SÜPER LİG PUAN DURUMU                               
                            TAKIM      O       G       B       M      A       Y       AV    P
1       Minareliköy Spor Kulübü5    5       0       0       69     11     58     15
2       Gönyeli Spor Kulübü    5       5       0       0       61     19     42     15
3       Gönyeli Darts Birliği     5       4       0       1       58     22     36     12
4       Cihangir Av. Atıcılık B.         5       4       0       1       50     30     20     12
5       Güzelyurt Darts Birliği 5       2       0       3       38     42     -4      6
6       Gönyeli Av. Atıcılık K. 5       2       0       3       31     49     -18    6
7       Beyarmudu Belediyesi  5       1       0       4       36     44     -8      3
8       Cihangir Spor Kulübü  5       1       0       4       24     56     -32    3
9       Diamond Child Darts D.        5       1       0       4       20     60     -40    3
10     Lefkoşa Darts Birliği     5       0       0       5       13     67     -54    0      
 
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