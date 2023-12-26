UKÜ avantajı kaptı

Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Tolga Kınacı U18 Hentbol Ligi’nde play off heyecanı başladı.

Tolga Kınacı U18 Erkekler Hentbol Ligi’nde play off ilk karşılaşmasında Yükseliş ile UKÜ Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldiler.

Karşılaşma sonunda UKÜ rakibi Yükselişi 47 – 40 mağlup ederek avantajı yakaladı. Karşılaşmada UKÜ’den Akın Özel yıldızlaşarak maçın oyuncusu seçildi.



