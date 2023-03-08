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Darts 1’inci Ligi’nde Gönyeli tam gaz

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On iki takımın mücadele verdiği ligin on beşinci haftasında Beyarmudu Belediyesi, MesaryaDarts Birliği, Girne Avcılık Atıcılık ve Gönyeli Spor Kulübü rakiplerini mağlup etti

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Darts 1’inci Ligi’nde Gönyeli tam gaz
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Birinci Ligi’ne 7 Mart 2023 Salı günü oynanan on beşinci hafta maçlarıyla devam edildi.
On iki takımın mücadele verdiği ligin on beşinci haftasında Beyarmudu Belediyesi, MesaryaDarts Birliği, Girne Avcılık Atıcılık ve Gönyeli Spor Kulübü rakiplerini mağlup etti.
GazimağusaDarts Birliği-Taşkınköy ve Lefkoşa Darts Birliği-Ozanköy karşılaşmalarının beraberlikle sonuçlandığı haftayı Gönyeli Spor Kulübü lider tamamladı.
DARTS BİRİNCİ LİGİ’NİN 15’İNCİ HAFTA MAÇLARINDA ALINAN SONUÇLAR VE OLUŞAN PUAN DURUMU ŞÖYLE:
Beyarmudu Belediyesi-Merit Alsancak Yeşilova ( 9-7)
Yükseliş Hentbol İhtisas-Gönyeli S.K. ( 7-9)
MesaryaDarts Birliği-Düzova S.K.(10-6)
KKTC Fenerbahçeliler Derneği-Girne Av.At.S.K.( 7-9)
GazimağusaDarts Birliği-Taşkınköy S.K.( 8-8)
Lefkoşa Darts Birliği-Ozanköy S.K. ( 8-8)
 
DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU                                                     
TAKIMLAR                                         O            G            B             M           A             Y             P             AV
1.Gönyeli S.K.                                   15           14           1             0             166         74           43           92
2.Beyarmudu Belediyesi              15           12           2             1             163         77           38           86
3.Lefkoşa Darts Birliği                    15           9             4             2             136         104         31           32
4.Gazimağusa Darts Birliği           15           9             3             3             137         103         30           34
5.Girne Av.At.ve S.K.                    15           8             2             5             127         113         26           14
6.Yükseliş Hentbol İhtisas            15           7             3             5             127         113         24           14
7.Ozanköy S.K.                                 15           4             3             8             109         131         15           -22
8.KKTC Fenerbahçeliler D.           15           4             2             9             107         133         14           -26
9.Mesarya Darts Birliği                  15           4             1             10           96           144         13           -48
10.Düzova S.K.                                 15           3             3             9             94           146         12           -52
11.Taşkınköy S.K.                            15           3             1             11           100         140         10           -40
12.Merit Alsancak Yeşilova         15           0             1             14           78           162         1             -84
 
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