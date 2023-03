Darts 1’inci Ligi’nde Gönyeli tam gaz

On iki takımın mücadele verdiği ligin on beşinci haftasında Beyarmudu Belediyesi, MesaryaDarts Birliği, Girne Avcılık Atıcılık ve Gönyeli Spor Kulübü rakiplerini mağlup etti

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Birinci Ligi’ne 7 Mart 2023 Salı günü oynanan on beşinci hafta maçlarıyla devam edildi.

On iki takımın mücadele verdiği ligin on beşinci haftasında Beyarmudu Belediyesi, MesaryaDarts Birliği, Girne Avcılık Atıcılık ve Gönyeli Spor Kulübü rakiplerini mağlup etti.

GazimağusaDarts Birliği-Taşkınköy ve Lefkoşa Darts Birliği-Ozanköy karşılaşmalarının beraberlikle sonuçlandığı haftayı Gönyeli Spor Kulübü lider tamamladı.

DARTS BİRİNCİ LİGİ’NİN 15’İNCİ HAFTA MAÇLARINDA ALINAN SONUÇLAR VE OLUŞAN PUAN DURUMU ŞÖYLE:

Beyarmudu Belediyesi-Merit Alsancak Yeşilova ( 9-7)

Yükseliş Hentbol İhtisas-Gönyeli S.K. ( 7-9)

MesaryaDarts Birliği-Düzova S.K.(10-6)

KKTC Fenerbahçeliler Derneği-Girne Av.At.S.K.( 7-9)

GazimağusaDarts Birliği-Taşkınköy S.K.( 8-8)

Lefkoşa Darts Birliği-Ozanköy S.K. ( 8-8)



DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Gönyeli S.K. 15 14 1 0 166 74 43 92

2.Beyarmudu Belediyesi 15 12 2 1 163 77 38 86

3.Lefkoşa Darts Birliği 15 9 4 2 136 104 31 32

4.Gazimağusa Darts Birliği 15 9 3 3 137 103 30 34

5.Girne Av.At.ve S.K. 15 8 2 5 127 113 26 14

6.Yükseliş Hentbol İhtisas 15 7 3 5 127 113 24 14

7.Ozanköy S.K. 15 4 3 8 109 131 15 -22

8.KKTC Fenerbahçeliler D. 15 4 2 9 107 133 14 -26

9.Mesarya Darts Birliği 15 4 1 10 96 144 13 -48

10.Düzova S.K. 15 3 3 9 94 146 12 -52

11.Taşkınköy S.K. 15 3 1 11 100 140 10 -40

12.Merit Alsancak Yeşilova 15 0 1 14 78 162 1 -84