Yerel vaka sayısı yükseliyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 18.329 olup, 646 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 577 kişi taburcu edilmiştir.



284 kişi Lefkoşa, 123 kişi Girne, 142 kişi Gazimağusa, 43 kişi Güzelyurt, 44 kişi İskele, 10 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.



29 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.329



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 646



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :



Yerel Vaka Sayısı: 646



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 577



Bugün Kaybedilen Hasta: 2



Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.348.748



Toplam Vaka Sayısı: 54.251



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 49.016



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5068

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60



Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 4997



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 169



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 218



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 385

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 397



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3447



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 119762