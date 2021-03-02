Yerel vaka sayısı azalmıyor

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan 7435 test sonucunda, 27'si yerel 35 pozitif vakaya rastlanırken, 54 kişi taburcu edildi.
Bugün saptanan pozitif vakalardan 3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 27 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 23 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa Marmara - 1 / Hamitköy- 4 / Göçmenköy- 1 / Haspolat 12 / Sulariçi-2 / K. Kaymaklı-2 / Alayköy-1
Girne Dikmen - 2 / Lapta -1 / Çatalköy-4 / Alsancak- 1
Gazimağusa Vadili -1
2 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7435
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 35
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5
Yerel Vaka Sayısı: 27
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 54
Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 555.484
Toplam Vaka Sayısı: 3492
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3061
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 408
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 336
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
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