Yeni vaka sayısı yeniden yükselişe geçti

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 20.563 olup, 61'i yerel 89 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi hayatını kaybetti, 93 kişi taburcu edildi.



Pozitif vakalardan 4 kişi yurt dışından gelirken, 24 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 61 kişi ise yerel vakadır.



Yerel vakaların 25 kişisi Lefkoşa, 10 kişisi Girne, 22 kişisi Gazimağusa, 1 kişisi Güzelyurt, 2 kişisi İskele ve 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.



21 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.563



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 89



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4



Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24



Yerel Vaka Sayısı: 61



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 93



Bugün Kaybedilen Hasta: 1



Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .753.438



Toplam Vaka Sayısı: 18.887



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 17.642



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1171



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55



Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1107



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 76



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4609



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 479

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 297



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6295



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 52.353