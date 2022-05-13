Vakaların yarısı Lefkoşa'da

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 6287 olup, 48 pozitif vakaya rastlandı.

Pozitif vakaların 27 kişisi Lefkoşa, 7 kişisi Girne, 7 kişisi Gazimağusa, 3 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi İskele, 3 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.



13 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6287

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 48

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.881.997

Toplam Vaka Sayısı: 94.319

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.586

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 498

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 8

Karantinadaki Vaka Sayısı : 490

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 168