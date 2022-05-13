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Vakaların yarısı Lefkoşa'da

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Vakaların yarısı Lefkoşa'da
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 6287 olup, 48 pozitif vakaya rastlandı. 
Pozitif vakaların 27 kişisi Lefkoşa, 7 kişisi Girne, 7 kişisi Gazimağusa, 3 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi İskele, 3 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir. 

13 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6287    
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 48        
Bugün Kaybedilen Hasta: 
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.881.997    
Toplam Vaka Sayısı: 94.319                   
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.586                              
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 498          
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 8     
Karantinadaki Vaka Sayısı : 490            
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237           
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:      
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 168 
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