Vakaların yarısı Lefkoşa'da

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 6287 olup, 48 pozitif vakaya rastlandı.
Pozitif vakaların 27 kişisi Lefkoşa, 7 kişisi Girne, 7 kişisi Gazimağusa, 3 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi İskele, 3 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
13 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6287
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 48
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.881.997
Toplam Vaka Sayısı: 94.319
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.586
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 498
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 8
Karantinadaki Vaka Sayısı : 490
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 168
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