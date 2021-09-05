Vaka sayısında gerileme yok

KKTC’de son 24 saatte 8 bin 748 test yapıldı, 109'u yerel 143 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti, 105 kişi taburcu edildi.

Son kayıpla birlikte, salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin saysı 67’ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, 4 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken 30 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.

Vakalardan 41’i Lefkoşa, 32’si Girne, 28’i Gazimağusa, 6’sı İskele, 2’si ise Güzelyurt bölgesinden.

Sağlık Bakanlığı yoğun bakımda halen 14 kişinin bulunduğunu da bildirdi.