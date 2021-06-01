Vaka sayısı yeniden 20'lere indi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 8500 olup, 24'ü yerel 25 pozitif vakaya rastlanırken, 33 kişi ise taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydı. 24 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 16 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa, 1 kişi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - Meriç-1/ Alayköy-1/ K.Kaymaklı-2/ Gönyeli-3 / Metehan-9
Girne - Girne Merkez-2 / Ozanköy-1/ Zeytinlik-1/ Karakum-1
Gazimağusa -Ulukışla-1/ Sakarya-1
Lefke Lefke Merkez-1
1 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8500
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1
Yerel Vaka Sayısı: 24
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 33
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.228. 110
Toplam Vaka Sayısı: 7345
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6998
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 314
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 27
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 268
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 17
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 125
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 200
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2152
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 7057
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