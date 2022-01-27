Vaka sayısı tırmanışa geçti

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 16.465 olup, 703 pozitif vakaya rastlanırken, 2 kişi vefat etti, 754 kişi ise taburcu edildi.

Poizitif vakaların 313 kişisi Lefkoşa, 123 kişisi Girne, 166 kişisş Gazimağusa, 46 kişisi Güzelyurt, 29 kişisi İskele, 26 kişisi ise Lefke Bölgesi’ndendir.

27 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.465

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 703

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 703

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 754

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.311.693



Toplam Vaka Sayısı: 53.026

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 47.861

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5000

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 4933

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 167

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1353

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 395

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 390