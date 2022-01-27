Vaka sayısı tırmanışa geçti

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 16.465 olup, 703 pozitif vakaya rastlanırken, 2 kişi vefat etti, 754 kişi ise taburcu edildi.
Poizitif vakaların 313 kişisi Lefkoşa, 123 kişisi Girne, 166 kişisş Gazimağusa, 46 kişisi Güzelyurt, 29 kişisi İskele, 26 kişisi ise Lefke Bölgesi’ndendir.
27 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.465
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 703
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 703
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 754
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.311.693
Toplam Vaka Sayısı: 53.026
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 47.861
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5000
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 4933
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 167
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1353
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 395
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 390