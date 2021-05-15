"Vaka sayıları, test yapmakla değil, kurallara uymakla düşer"

Veteriner Hekim Birdal Cihangir son günlerde ülkede yapılan test sayısının düşmesi sonucu vaka sayılarının da düştüğü eleştirilerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.Cihangir, vaka sayılarının test sayılarıyla değil, kurallara uymakla düşeceğine vurgu yaparak "VAKA SAYILARI;Test sayılarıyla ve/veya manüplasyonlarla değil, kurallara uymakla düşer…" dedi.Vet. Hek. Birdal Cihangir'in paylaşımı şöyle:"Test Sayıları ;Bayram süresince KKTC de test sayıları %50 civarı bir azalma göstermektedir. Bunun üzerine sürekli ;- Test sayısı azaldı, o yüzden vaka sayıları azaldı- Ne kadar az test, o kadar az vakavb. yorumlar yapılmakta;Test sayısının yeterli olup olmadığı ile ilgili birçok değişken vardır; biraz onlardan bahsedelim ;Test sayısı;- Toplululuktaki bulaşma şeklinin nasıl olduğuyla,- Test pozitiflik oranıyla,- Vaka yayılımının nasıl olduğuyla,- Asemptomatik vakaların, toplam vakalar içerisindeki oranıyla; bağlantılıdır .Test pozitiflik oranı :KKTC de normalde haftada 58.000 civarı test yapılmakta ve test pozitiflik oranı %0,5 dolaylarında seyretmekte . min.%0,22 max. %1,44 . İstatistiki çalışmalar neticesinde , nüfusa oranla 100/1000 “HAFTALIK” test sayısını koruduğumuz sürece %1 lik test pozitilik oranını aşmadığımız sürece salgını, %75 imkanlarımızı kullanarak, kontrol edebilme kapasitesine sahibiz.Bulaşma şeklimiz ve vaka yayılımı:KKTC de yapılan istatistiki çalışmalar neticesinde, bulaşma şeklimiz ev, aile ve sosyal ( ki bunların hepsi yakın çevre ve uzun süre ortak kapalı mekan kullanımı ) olduğundan, vaka yayılma şeklimiz “VAKA KÜMELERİ” şeklindedir , “YAYGIN BULAŞMA” şeklinde değildir.Asemptomatik vaka durumu:KKTC de yapılan istatistiki veriler neticesinde ortalama TEŞHİS anında semptom göstermeyen vaka tüm vakaların %49 unu oluşturmaktadır. Lakin bu vakaların 2/3 ü daha sonradan izolasyon sürecinde semptom göstermektedir. Yani asemptomatik vaka oranımız tüm vakaların ortalama %15 ini oluşturmaktadır.Sonuç:- Özel günlerde test sayısının azalmış olması doğaldır ( ülkeleri izlerseniz bunu çok rahat görebilirsiniz bkz. Paskalya Güney Kıbrıs)- Az test az vaka söylemi yanlıştır, yakın geçmişte 9000 civarı test yapıp 30 lu vakalar bulduğumuz birçok gün olmuştur. ( son 5 haftadır test sayımız 57.000 ortalama ile gitmektedir ama vaka sayılarımız değişkenlik göstermekte, hatta son 3 haftadır bariz bir şekilde düşmektedir )Test ve Vaka sayıları son 3 hafta ;* 57.512 test, 422 vaka* 59.455 test, 322 vaka* 58.653 test, 287 vaka- Bizim vaka yayılım profilimiz “ VAKA KÜMELERİ” ( cluster of cases) olduğundan bayram dönemi yapılan testler, temaslı takibi ekibi tarafından çoğunlukla yine vaka kümelerinin ve etrafının taranmasında kullanıldığı için, “vaka sayılarımızın az oluşu, test sayısının az olduğu içindir” söylemi doğru bir söylem değildir.- Asemptomatik vakalar bizde az bir oranda olduğu ve çoğunun da temaslı takibi sonrası yakalanabildiği için, “yaygın bulaşma”noktasında ciddi bir risk oluşturmamaktadır.- Test pozitiflik oranı açısından değerlendirecek olursak, Bayramın 1. Günü %0,9 , bayramın 2. Günü %0,5 . Dolayısı ile hedef seçerek vaka kümeleri etrafına test yapılıyor olmasına rağmen, test pozitiflik oranının da yüksek olmaması, bulaşma oranının da düşük olduğunu göstermektedir. ( KKTC son 3 hafta test pozitiflik oranları %0,82, %0,54, %0,49)- Bayramdan sonra test sayıları mutlaka günlük alıştığımız/beklediğimiz rakamlara gelecektir, lakin 5-10 gün sonra vaka sayıları artmaya başlarsa, bu test sayılarının artmasından değil, bayram dönemi kurallara uymadığımızdandır..- Çok önemli bir not; COVID-19 için istatistiki veriler; 7 günlük ve 14 günlük periyodlarda değerlendirilir, dolayısı ile 1-2 günlük verileri baz alarak salgının gidişatı ile ilgili değerlendirmede bulunulmaması daha doğru olacaktır.Kurallara uyalım, vaka sayılarımız düşüşte, bunu bozmayalım, güzel bir yaz geçirelim..!!VAKA SAYILARI;Test sayılarıyla ve/veya manüplasyonlarla değil, kurallara uymakla düşer….!!!!!Çok güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle ..