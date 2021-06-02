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Üstel: Önümüzdeki hafta yeniden Türkiye'den aşı gelecek

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Üstel: Önümüzdeki hafta yeniden Türkiye'den aşı gelecek

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, BRT ekranlarında yayınlanan ve Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘Burası Önemli’ adlı programa katılarak, Koronavirüs salgınındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Önümüzdeki hafta Türkiye Cumhuriyeti’nden Koronavirüs aşısı geleceğini belirten Üstel, “Gelecek aşı miktarıyla toplumumuzun çoğu aşılanacak. 2021 yılının sonuna kadar bu hastalıkla mücadele devam edeceğiz, yaşam şartlarımızı ona göre ayarlamamız lazım” ifadelerini kullandı.

“RENK KRİTERLERİNİ UYGULUYORUZ”

Karantinasız girişlerde DSÖ’nün belirlediği renk skalasına göre hareket edileceğini bir kez daha yineleyen Üstel, “Dünyada koyu kırmızı ülkeler var eğer biz buradan turist kabul edersek, bu kişiler ülkeye karantinasız olarak girerlerse, ülkemizi tehlikeye sokarız. Dolayısıyla temkinli davranıyoruz. Renk kriterlerini uyguluyoruz” şeklinde konuştu.

“2021’DE AŞI DİYE BİR PROBLEMİMİZ OLMAYACAK”

Türkiye’nin aşı çalışmalarına da değinen Ünal Üstel, “Anavatan kendi aşısını üretmesiyle beraber aşıya ulaşma konusunda sıkıntı yaşamayacağız. 2021’de aşı diye bir problemimiz olmayacak” dedi.

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