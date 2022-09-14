Ziyarette Başbakan Üstel’e tarihte ilk kez KKTC Milli Takımı’na özel Puma tarafından tasarlanan forma ve taraftar ürünleri hediye edilirken Başbakan Üstel, “Hepimiz bu formayı sahiplenmeliyiz. Gençlerimize bu duyguyu yaşatmalıyız

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ve beraberindeki heyet, Başbakan Dt. Ünal Üstel’i ziyaret etti.

Ziyarette Başbakan Üstel’e tarihte ilk kez KKTC Milli Takımı’na özel Puma tarafından tasarlanan forma ve taraftar ürünleri hediye edildi.

KTFF Başkanı Sertoğlu, KKTC Milli Takım formasının Kıbrıs Türkü’nü birleştiren bir sembol olacağını ve yepyeni bir yolculuğun başlangıcı olduğunu kaydetti.

ÜSTEL: “HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIM”

Girne’de gerçekleşen lansman gecesine yurtdışı görüşmeleri olduğu için katılamayan Başbakan Dt. Ünal Üstel ise KKTC Milli Takım formasını çok beğendiğini, bunun Kıbrıs Türkleri için çok özel bir olay olduğunun altını çizdi.

Formanın sahiplenilmesi gerektiğini vurgulayan Üstel, “Hepimiz bu formayı sahiplenmeliyiz. Gençlerimize bu duyguyu yaşatmalıyız. Ben bu konuda Başbakan olarak üzerime düşen her türlü desteği vermeye hazırım.”dedi. KTFF ve Puma işbirliğini kutlayan ve bu tarz birlikteliklerin KKTC’ye güç kattığına inandığını kaydeden Üstel, “Bu konuda hem KTFF’yi hem de Puma yetkililerini kutlarım. Bu ülke bizim, sahip çıkmalıyız ve kültürümüzü gelecek kuşaklara aşılamalıyız. Spor burada çok önemli roldedir. Bu formayı her yerde göstermeli, giymekten gurur duyduğumuzu vurgulamalıyız.”diye konuştu.

SERTOĞLU: “KIBRIS TÜRK HALKI OLARAK FORMAYA SAHİP ÇIKMALIYIZ”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ise sürece olan desteğinden dolayı Başbakan Üstel’e teşekkür etti. Puma ile çok uzun süredir bu gurur duyulacak olay için çalıştıklarını kaydeden Sertoğlu, “Lansman gecesi bir Kıbrıslı Türk olarak gurur duydum. Dile kolay ama süreç çok kolay değildi. Artık bizim de bir milli formamız var” dedi.

Bu formaya tüm Kıbrıs Türk halkı olarak sahip çıkılması gerektiğine vurgu yapan Sertoğlu, “Biz güzel bir yola çıktık, bu yolda herkesin desteği çok önemli. Bundan sonraki süreçte bu formayı milli futbolculara giydirmek bizim işimiz, bu konuda da çok ciddi çalışmalar içerisindeyiz.”dedi.

Gerçekleşen görüşmede Sertoğlu’na KTFF 1.Başkanvekili Oktay Çocuk, 2.Başkanvekili Hüseyin Duvarcı ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ekmekçi eşlik ederken, Üstel’e ise Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu eşlik etti.



