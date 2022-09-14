banner875
banner815
Yenicami, Cihangir’i üç golle geçti
Yenicami, Cihangir’i üç golle geçti
25 0
Ataoğlu’ndan eşine doğum günü kutlaması
Ataoğlu’ndan eşine doğum günü kutlaması
13 0
 
Ralli'de sıradaki durak Lefkoşa
Ralli'de sıradaki durak Lefkoşa
26 0
Drag Yarışı nefesleri kesti
Drag Yarışı nefesleri kesti
17 0
İskele Evkaf TMK’da öğrencilere sınıf kalmadı
İskele Evkaf TMK’da öğrencilere sınıf kalmadı
86 0
55 0
“Hayata bağlanması için dualarımıza ihtiyacı var
“Hayata bağlanması için dualarımıza ihtiyacı var"
40 0
banner797

Türk Ocağı’nın yabancısı Fransız

banner476

banner825
Türk Ocağı’nın yabancısı Fransız
Aksa Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı yabancı transferinin son gününde Fransız asıllı futbolcuya imza attırdı.
Kulüp sosyal medya hesabından yabancı transferiyle ilgili şu paylaşım yapıldı:
Takımımız yabancı kontenjan hakkını Fransız asıllı futbolcu Mohamed Omar Sassi’den yana kullandı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.