Türk Ocağı’nın yabancısı Fransız

Aksa Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı yabancı transferinin son gününde Fransız asıllı futbolcuya imza attırdı.
Kulüp sosyal medya hesabından yabancı transferiyle ilgili şu paylaşım yapıldı:
Takımımız yabancı kontenjan hakkını Fransız asıllı futbolcu Mohamed Omar Sassi’den yana kullandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.