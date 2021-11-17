Üç büyük şehirde vaka sayıları patladı

Sağlık Bakanlığı tarafındasn yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 18.222 olup, 256'sı yerel 306 pozitif vakaya rastlanıren, 167 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 1 kişi yurt dışından ülkemize gelirken, 49 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 256 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 103 kişisi Lefkoşa, 57 kişisi Girne, 78 kişisi Gazimağusa, 1 kişisi Güzelyurt, 11 kişisi İskele, 2 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.

17 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.222

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 306

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 49

Yerel Vaka Sayısı: 256

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 167

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.836.242

Toplam Vaka Sayısı: 25.256

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.168

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1997

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1909

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2624

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 615

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 421