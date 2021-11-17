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Sorumsuz sürücünün neden olduğu kazada 2 yaralı

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Sorumsuz sürücünün neden olduğu kazada 2 yaralı
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Türkmenköy Çemberi, İnönü köyü  Anayolunda,  saat 18.20 sıralarında, Hulus Hulusioğlu, yönetimindeki DD 200 plakalı salon araç ile Türkmenköy çemberinden İnönü istikametine doğru dikkatsizce yol içerisinde sağa sola zigzag yaparak seyrederken karşı istikametten gelen Sami Akçakaya yönetimindeki JF 995 plakalı salon aracın sağ dikiz aynasına aracının sol dikiz aynası ile çarptı.  Hulus Hulusioğlu, daha sonra aracıyla şerit ihlali yapıp  yine karşı istikametten gelen Hasip Tosun yönetimindeki NK 732 plakali aracın sağ ön kısmına aracının sağ ön kısmı ile vurdu.

Kaza sonucu yaralanan Hulus Hulusioğlu ile Hasip Tosun Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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