Test sayısı düşüyor, vaka sayısı düşmüyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 23.047 olup, 134'ü yerel 157 pozitif vakaya rastlanırken, 77 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 3 kişi yurt dışından hava yolu ile gelirken, 20 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 134 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 42 kişisi Lefkoşa, 52 kişisi Girne, 20 kişisı Gazimağusa, 14 kişisi Güzelyurt, 4 kişisi İskele, 2 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - Lefkoşa Merkez-2 / K.kaymaklı-3 / Gönyeli-4 / Yılmazköy-10/ Surlariçi-4 / Ortaköy-4 / Hamitköy-6 / Alayköy-2 / Göçmenköy-1/ Köşklüçiftlik-1/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Marmara-1 / Haspolat-3
Girne Girne Merkez-20 / Şirinevler-2/ Alsancak-8 / Ozanköy-4 / Lapta-1/ Kaşgar-1/ Karakum-1/ Karaoğlanoğlu-4/ Edremit-1/ Geçitköy- 1/ Dağyolu-1/ Çatalköy-5/ Karmi-1/ Beylerbeyi-1/ Doğanköy-1
Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-3/ Kaliland-2/ Karakol-3/ Yeniboğaziçi-1/ Serdarlı-3/ Tatlısu-1/ Akdoğan-1/ İnönü-1/ Baykal-3/ Gülseren-1/ Akova-1
İskele - İskele Merkez-3/ Boğaz-1
Güzelyurt - Güzelyurt Merkez-6/ Kalkanlı-3/ Akçay-5 Lefke Lefke Merkez-1/ Yedidalga-1
27 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.047
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 157
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 20
Yerel Vaka Sayısı: 134
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 77
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.873.727
Toplam Vaka Sayısı: 11.043
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9351
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1653
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1225
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 334
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 39
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 8346
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 240
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 182
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1794
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 30.067
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