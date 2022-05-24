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Test sayısı düştü, vaka sayısı yükseldi

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Test sayısı düştü, vaka sayısı yükseldi
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 4519 olup, 58 pozitif vakaya rastlandı.
Pozitif vakaların 34 kişisi Lefkoşa, 6 kişisi Girne, 15 kişisi Mağusa, 1 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi İskele, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir. 
24 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4519 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 58           
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.980.652         
      
Toplam Vaka Sayısı: 94.794                          

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.167                                   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 392             
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 11     

Karantinadaki Vaka Sayısı: 381            

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237           

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 256 
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