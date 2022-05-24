Test sayısı düştü, vaka sayısı yükseldi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 4519 olup, 58 pozitif vakaya rastlandı.

Pozitif vakaların 34 kişisi Lefkoşa, 6 kişisi Girne, 15 kişisi Mağusa, 1 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi İskele, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

24 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 4519



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 58



Bugün Kaybedilen Hasta:



Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.980.652



Toplam Vaka Sayısı: 94.794



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.167



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 392



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 11



Karantinadaki Vaka Sayısı: 381



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 256