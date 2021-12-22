Konyaspor doludizgin

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla, yeşil-beyazlılar ligde çıktığı son 3 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadelede sevinen taraf İttifak Holding Konyaspor oldu. Zolurdeplasmanda rakibini 3-1'lik skorla geçen Konyaspor, zirve takibini sürdürdü.

Bu sonuçla İttifak Holding Konyaspor puanını 36'ya yükseltirken, AtakaşHatayspor 29 puanda kaldı.

Konya temsilcisine galibiyeti getiren goller 29 ve 54'te Paul-JoseMpoku ve 90+2'de AhmedHassan'dan geldi. AtakaşHatayspor'un tek sayısını ise 3. dakikada Ayoub El Kaabi kaydetti.

Hatayspor'da 31. dakikada Sam Adekugbe ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

AHMET ÇALIK VE SERDAR GÜRLER BEŞİKTAŞ'A KARŞI YOK

81'de ise Konyasporlu Ahmet Çalık direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 27 yaşındaki stoper, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Ayrıca 68. dakikada sarı kart gören Konyasporlu Serdar Gürler de Beşiktaş maçı öncesi cezalı duruma düştü



