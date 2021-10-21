Test sayısı düştü, vaka sayısı da düştü

Sağlık Bakanlığı taafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 16.559 olup, 60'ı yerel 88 pozitif vakaya rastlanırken, 2 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 3 kişi yurt dışından ülkemize gelirken, 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 60 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 16 kişisi Lefkoşa, 20 kişisi Girne, 18 kişisi Gazimağusa, 4 kişisi İskele, 2 kişisi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

21 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.559

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 88

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25

Yerel Vaka Sayısı: 60

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 76

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.328.674

Toplam Vaka Sayısı: 21.429

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.126

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1218

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 37

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1174

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 87

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1190

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 525

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 672