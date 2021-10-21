banner583
Kıbrıs Türk Edebiyatı büyük ustasını kaybetti
Kıbrıs Türk Edebiyatı büyük ustasını kaybetti
199 0
Beşiktaş, Avrupa’da dağıldı
Beşiktaş, Avrupa’da dağıldı
19 0
 
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
49 0
24 0
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
53 0
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
42 0
Yeni varyant gelirse corona virüsü aşısı bile koruyamaz
Yeni varyant gelirse corona virüsü aşısı bile koruyamaz
43 0
banner661
banner726

Test sayısı düştü, vaka sayısı da düştü

banner476

banner714
Test sayısı düştü, vaka sayısı da düştü
banner721
Sağlık Bakanlığı taafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 16.559 olup, 60'ı yerel 88 pozitif vakaya rastlanırken, 2 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 3 kişi yurt dışından ülkemize gelirken, 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 60 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 16 kişisi Lefkoşa, 20 kişisi Girne, 18 kişisi Gazimağusa, 4 kişisi İskele, 2 kişisi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
21 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.559
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 88
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25
Yerel Vaka Sayısı: 60
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 76
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.328.674
Toplam Vaka Sayısı: 21.429
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.126
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1218
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 37
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1174
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 87
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1190
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 525
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 672
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.