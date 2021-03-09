Test sayısı da yerel vaka sayısı da arttı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte yapılan test sayısı 7092 olurken, 17'si yerel 27 pozitif vakaya rastlandığı, 37 kişinin ise taburcu edildiği kaydedildi.

Pozitif vakalardan 1 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 17 kişi ise yerel vaka.

Saptanan vakalardan 21 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa Bölgesi'nden olduğu belitildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Cihangir-1 /K.Kaymaklı--2 / Ortaköy- 1 / Göçmenköy- 2/ Gönyeli-1 / Surlariçi-1/ Haspolat-11 / Değirmenlik-2

Girne Girne Merkez- 2 / Çatalköy-2

Gazimağusa Vadili-1

9 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7092

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9

Yerel Vaka Sayısı: 17

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 37

Bugün Kaybedilen Hasta:Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 596.215

Toplam Vaka Sayısı: 3664

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3285

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 355

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 297

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3