Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı geriledi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 16.202 olup, 99'u yerel 126 pozitif vakaya rastlanırken, 42 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 2 kişisi hava yolu ile ülkemize gelirken, 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 99 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 32 kişi Lefkoşa, 49 kişi Girne, 12 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa - Lefkoşa Merkez-6 / Yenikent-1/ Haspolat-1/K.Kaymaklı-6 / Gönyeli-8 / Kızılbaş-1/ Cihangir-1/ Değirmenlik-1/ Ortaköy-2 / Alayköy-2 / Hamitköy-1/ Surlariçi-1 / Köşklüçiftlik-1

Girne - Girne Merkez-28 /Alsancak-6 / Yukarı Girne-1/ Zeytinlik-1/ Boğazköy-1/ Karakum-3 / Şirinevler-1/ Ağırdağ-1 / Sadrazam Köyü-1 / Çatalköy-1/ Esentepe-1/ Ozanköy-4

Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-3 / Türkmenköy-1 / Sakarya-2 / Vadili-1 / Kaliland-1/ Yeniboğaziçi-1/ Karakol-2 / Pile-1

Güzelyurt - Güzelyurt Merkez-3 Lefke Yeşilyurt-2/

Lefke - Merkez-1

9 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16. 202

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 126

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25

Yerel Vaka Sayısı: 99

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 42

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.571. 237

Toplam Vaka Sayısı: 8860

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7983

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 842

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 732

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 59

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4789

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 690

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 297

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3148

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 22.089