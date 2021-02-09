banner583
banner590
İskele’den, İsrail’e
İskele’den, İsrail’e
95 0
Buse, Türkiye şampiyonluğuna atladı
Buse, Türkiye şampiyonluğuna atladı
27 0
 
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve maskesiz dolaşan 2 kişi hakkında yasal işlem.
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve maskesiz dolaşan 2 kişi hakkında yasal işlem.
628 0
KKTC’de mutasyonlu virüs saptandı!
KKTC’de mutasyonlu virüs saptandı!
45 0
Kadıköy'de dev randevu
Kadıköy'de dev randevu
25 0
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
404 0
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
24 0
banner529
banner570

Test sayısı arttı, vaka sayısı düştü

banner476

Test sayısı arttı, vaka sayısı düştü
banner601

KKTC’de son 24 saatte toplam 5103 test yapıldı, 32'si yerel 50 pozitif vakaya rastlandı, 41 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 17 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 32 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 11 kişinin Lefkoşa, 26 kişinin Girne, 3 kişinin Mağusa, 6 kişinin Güzelyurt, 3 kişinin İskele Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 
9 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 5103
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 50
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17
Yerel Vaka Sayısı: 32
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 41
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 447. 909
Toplam Vaka Sayısı: 2884
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2112
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 756
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 190
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 554
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 16
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.