Sağlık Bakanlığı, PCR ve antijen test merkezlerinin çalışma saatlerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı, PCR ve antijen test merkezlerinin çalışma gün ve saatlerini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 6 ilçede toplam 13 merkezde koronavirüs testleri yapılabiliyor. Test merkezlerinden 4'ü Gazimağusa, 4'ü İskele, 2'si Girne, bireri de Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke'de hizmet veriyor.
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