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BTM 2. Lig’de haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

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BTM 2. Lig’de haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 26-27-28 Temmuz 2022 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.
 KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
 KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
1 Maç: Mahmut Şen (Tatlısu Seracılar)

 
3 Maç: Metin Caner Akbaş (Bahçeli SK)

 
Selçuk Güneri (Poy Rent a Car Yeşilyurt)

 
 
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
3 Maç: Mehmet Kanat (Pınarbaşı ÇSK)

 
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Hüseyin Özbilen (Pile TSK)
Gökhan Çakır (Zümrütköy SK)
Erol Adem (Çayönü SK)
Fuatcan Ağcabay (Ergazi GSK)
Ökkeş Alperen Acu (Korkuteli SD)
Ümit Yazıcı (SFC Boğaziçi SK)
Caner Cinel (Aslanköy GSD)
Barış Kurt (Gayretköy GSK)
Serkan Tekin (SFC Boğaziçi SK)
Emrah Özer (Yeşil Harnıp Kozanköy SK)
Ferit Gürler (Akdeniz GSD)
Osman Koç (Bahçeli SK)
Onur Uruk (Gayretköy GSK)
Atakan Tosun (Aslanköy GSD)
Yankı Yakup Baykan (Gayretköy GSK)
Onur Furkan Gökalp (Korkuteli GD)
Ahmet Faik Tatlıses (Aslanköy GSD)
 
 
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