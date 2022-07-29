BTM 2. Lig’de haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 26-27-28 Temmuz 2022 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.
KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
| KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
|1 Maç: Mahmut Şen (Tatlısu Seracılar)
|3 Maç: Metin Caner Akbaş (Bahçeli SK)
|Selçuk Güneri (Poy Rent a Car Yeşilyurt)
|TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
|3 Maç: Mehmet Kanat (Pınarbaşı ÇSK)
|4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
|Hüseyin Özbilen (Pile TSK)
|Gökhan Çakır (Zümrütköy SK)
|Erol Adem (Çayönü SK)
|Fuatcan Ağcabay (Ergazi GSK)
|Ökkeş Alperen Acu (Korkuteli SD)
|Ümit Yazıcı (SFC Boğaziçi SK)
|Caner Cinel (Aslanköy GSD)
|Barış Kurt (Gayretköy GSK)
|Serkan Tekin (SFC Boğaziçi SK)
|Emrah Özer (Yeşil Harnıp Kozanköy SK)
|Ferit Gürler (Akdeniz GSD)
|Osman Koç (Bahçeli SK)
|Onur Uruk (Gayretköy GSK)
|Atakan Tosun (Aslanköy GSD)
|Yankı Yakup Baykan (Gayretköy GSK)
|Onur Furkan Gökalp (Korkuteli GD)
|Ahmet Faik Tatlıses (Aslanköy GSD)