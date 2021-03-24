Pfizer, corona virüse karşı geliştirdiği hapı insanlarda test etmeye başladı

Türk kökenli bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu Alman BioNTech ile yüzde 95 etkili bir corona virüs aşısı geliştiren ABD’li ilaç şirketi Pfizer, corona virüsle mücadelenin kapsamını genişletiyor. Şirket, Covid-19 hastalığının erken aşamasında kullanılabilecek bir hapı insanlarda test etmeye başladıklarını duyurdu

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, BionTech ile birlikte Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının ardından şimdi de oral yollardan alınan antiviral ilacın klinik deneylerine başlandığını duyurdu.

New York merkezli şirket, PF-07321332 isimli ağız yoluyla ilacın birinci aşama denemelerinin ABD'de başladığını bildirdi.

Proteaz inhibitörleri sınıfının bir parçası olan ilaç, virüsün insan hücrelerinde çoğalmasına olanak sağlayan enzimi engelliyor.

Şirket, proteaz inhibitörlerinin hem kendi başlarına hem de diğer antivirallerle kombinasyon halinde HIV ve hepatit C virüsü gibi diğer viral patojenlerin tedavisinde etkili olduğunu belirtti. Proteaz inhibitörleri, HIV ve hepatit C gibi diğer viral patojenlerin tedavisinde kullanılıyor.

"Covid-19 salgınıyla mücadele, hem aşı yoluyla önlemeyi hem de virüsü kapanlar için vürüse yönelik tedavi gerektirir." diyen Pfizer bilim sorumlusu Mikael Dolsten, "SARS-CoV-2'nin mutasyona uğradığı ve Covid-19'un devam eden küresel etkisi göz önüne alındığında, pandeminin hem şimdi hem de gelecekte tedavi seçeneklerine erişiminin kritik olacağı görülüyor." diye konuştu.

Şirket ayrıca hastanede tedavi gören Covid-19 hastalarına damardan enjekte edilen (intravenous) bir başka antiviral ilaç adayını test ediyor.

Dolsten, "İkisi birlikte (oral ve intravenöz adaylar), hastalığın hala devam ettiği durumlarda aşılamayı tamamlayan bir tedavi paradigması yaratma potansiyeline sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Pfizer’in adayı, ikinci aşama deneme safhasında olan diğer iki ilaç firmasına ait oral antiviral ilaçların peşinden geliyor.

ABD'li şirket, klinik öncesi çalışmaların, Covid-19 için ağızdan alınan ilk proteaz inhibitörü olacak oral ilacın klinik çalışmalarda değerlendirileceğini aktardı.

Klinik öncesi çalışmalar, ilacın virüse karşı güçlü antiviral aktivite gösterdiğini de ortaya koyuyor.