Pazar günleri sokağa çıkma yasağı kalkıyor

Havuz suyu klor seviyesi ve pH’ının “Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik”te belirtilen seviyelere uygunluğu sağlanmalı, periyodik olarak ölçülmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Havuzların mümkün olan en üst değerde klorlanması önerilir.

Klor seviyesinin düşme olasılığının yüksek olduğu yüksek sıcaklığın olduğu saatlerde klor seviyesini uygun değerde tutmak için çalışmalar yapılmalıdır.

Havuz alanına girişte ateş ölçümleri yapılır. Ateşi 38 derecenin üzerindekiler, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olanlar havuzu kullanamaz.

Havuzlarda işleyişten sorumlu bir personel belirlenir.

Havuz alanlarının kapasitesi 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde belirlenir.

Havuz alanı içinde sosyal mesafe 1,5 metredir. Dinlenme koltukları ve şezlonglar arası mesafe de en az 1,5 metre olmalıdır.

Bu alanlarda kapasite fazlası kalabalık oluşmasını engellemek için, havuz kapasite bilgisi alan girişine asılır. İçeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici konulur.

Maskesiz kişiler havuz alanına alınmaz. Site sakini ve çalışan herkesin maskeli olması zorunludur.

Her misafirin havuz girişinde el hijyeni sağlaması zorunludur. Havuz girişinde ve uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulur.

Sosyal mesafe kurallarına uyulur. Aynı ailedekiler bir arada bulunabilir.

Kullanıcılar yüzme havuzuna girmeden önce duş alır, el ve ayak dezenfeksiyonu yapılır.

COVID-19 temas riskini artıracağından havuzlarda uzun süre kalınmaz.

Şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmaz. Yıkanabilir/silinebilir minderler kullanılması durumunda misafir kullanımı sona erdikten sonra temizlenir.

Soyunma kabinlerinin kullanımında sosyal mesafeye dikkat edilir. Kabinler her kullanımdan sonra temizlenir.

Kişilerin kendilerine ait plaj havlusu getirmesi/kullanması teşvik edilmelidir. Yanında getirmeyenler için havluların poşetli veya bir görevli personel tarafından misafire verilmesi sağlanır. Havlu vb. tekstil ürünleri en az 60 derecede yıkanır.

Bu alanlardaki plastik ve çelik yüzeylere dokunulduğunda yüze, göze, ağıza ve buruna dokunulmaz, dokunulduğunda eller su ve sabunla yıkanır ya da el antiseptiği kullanılır.

Havuzların dezenfeksiyonu ve mikrobiyolojik kalite testleri mevzuata uygun olarak düzenli yapılır.

Havuzlarda toplu aktivite, egzersiz, dalış dersleri vb. uygulamalar yapılmaz.

Deniz gözlüğü, şnorkel, palet gibi malzemeler paylaşılmaz. İçecek dolapları ve oturma grupları sıklıkla temizlenir ve dezenfekte edilir. Bunların yanında kolay ulaşılabilecek şekilde el antiseptiği bulundurulur.

Kafe ve restoran hizmetleri sunulması durumunda bu sektörlerle ilgili daha önce belirlenen kurallara göre faaliyet gösterir.

Çocukların sosyal mesafeyi korumaları zor olacağından bu alanlar ebeveyn gözetiminde kullanır.

Bu alanların genel temizliği her gün su ve deterjanla düzenli olarak yapılır. Toz çıkaran süpürme veya yüksek basınçlı su veya kimyasal püskürtme işlemleri uygulanmaz.

Havuz alanlarında COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kuralları ve tedbirleri içeren afişler görünür yerlere yerleştirilmelidir.

Tuvalet alanlarına giriş kapıları otomatik kapı sistemine çevrilmelidir. Bu imkân yoksa tuvalet alanına giriş kapılarının kolları çok sık dezenfekte edilir.

Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları sık sık temizlenerek dezenfekte edilir.

Tuvalet girişlerine el hijyeni ve el yıkama ile ilgili afişler asılır.

Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilir ve görünür şekilde asılır.

Tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu bulundurulur. Hava ile el kurutma cihazları kullanılmaz

Maskesiz misafir plajlara alınmaz. Plaj ve yüzme alanlarında misafir ve çalışan herkesin maskeli olması zorunludur.

Plaj ve yüzme alanında tüm işleyişten sorumlu en az bir personel sürekli olarak bulundurulur.

Her misafirin plaja girişte el hijyeni sağlaması zorunludur. Plaj girişinde ve uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulur.

Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan ve vaka temaslı personel çalıştırılamaz. Bu belirtileri gösteren misafirler plaj ve yüzme alanlarını kullanamaz.

Plaj ve yüzme alanında kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1,5 metre olacak şekilde önlemler alınır.

Şezlonglar arası mesafe de en az 1,5 metre olarak ayarlanır. Gölgelikler arası mesafe şezlonglar arası mesafeye uygun olacak şekilde düzenlenir.

Plaj ve yüzme alanlarının kapasitesi 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde belirlenir.

Localarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenleme yapılır. Loca alanlarında 2 metrekareye bir kişi olacak şekilde kapasite belirlenir.

Sosyal mesafe kurallarına uyulur. Aynı ailedekiler veya otellerde aynı odada konaklayan misafirler bir arada bulunabilir.

Plaj alanında kalabalık oluşmasını engellemek için, sosyal mesafe ve büyüklüğe göre kapasite belirlenir. Kapasite bilgisi plaj girişine asılır. Kapasiteden fazla misafirin alanı kullanmaması için önlem alınır.

Şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmaz. Yıkanabilir/ silinebilir minderler kullanılması durumunda misafir kullanımı sona erdikten sonra temizlenir.

Soyunma kabinlerinin kullanımında sosyal mesafeye dikkat edilir. Kabinler her kullanımdan sonra temizlenir.

Kişilerin kendilerine ait plaj havlusu getirmesi/kullanması teşvik edilmelidir. Yanında getirmeyenler için havluların poşetli veya bir görevli personel tarafından misafire verilmesi sağlanır. Havlu vb. tekstil ürünleri en az 60 derecede yıkanır.

İçecek dolapları ve oturma grupları sıklıkla temizlenir ve dezenfekte edilir. Bunların yanında kolay ulaşılabilecek şekilde el antiseptiği bulundurulur.

Kafe ve restoran hizmetleri sunulması durumunda bu sektörlerle ilgili daha önce belirlenen kurallara göre faaliyet gösterir

Grup aktiviteleri yapılmaz. Su sporu aktiviteleri bireysel olarak veya ailede eșler ve çocuklar ile birlikte yapabilir. Otellerde oda numarası üzerinden rezervasyon ve takibinin yapılması kaydıyla aynı odada kalanlar birlikte spor yapabilir.

Spor etkinliği alet ve araçlarının kullanımı sonrasında her türlü malzeme ve ekipmanlar su ve deterjanla temizlenmeli sık dokunulan yüzeyler dezenfekte edilmelidir.

Deniz parașütü vb. bireysel su sporları etkinliklerinde çalıșanlar dahil tekne kapasitesinin yarısı sayıda kiși alınır.

Turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyetlerinde kullanılan tüp, denge yeleği, can yeleği ve benzeri ekipmanların faaliyet süresince sadece bir kiși tarafından kullanılması ve kullanıldıktan sonra dezenfekte edilmesi sağlanır.

Plaj ve yüzme alanlarında COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kuralları ve tedbirleri içeren afișler görünür yerlere yerleștirilmelidir.

Tuvalet alanlarına giriș kapıları otomatik kapı sistemine çevrilmelidir. Bu imkân yoksa tuvalet alanına giriș kapılarının kolları çok sık dezenfekte edilir.

Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar, lavabolar, musluk ve batarya bașlıkları, kapı kolları sık sık temizlenerek dezenfekte edilir.

Tuvalet girișlerine el hijyeni ve el yıkama ile ilgili afișler asılır.

Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilir ve görünür șekilde asılır.

Tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu bulundurulur. Hava ile el kurutma cihazları kullanılmaz.

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararları duyurdu.Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar şöyle:45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı aşağıda belirtilen ek tedbir kararlarının uygulanmasına karar vermiştir.17.05.2021 tarihine kadar Çarşamba-Cumartesi saat:21:00 ile 05:00 saatleri arasında ve Cumartesi saat:21:00 ile Pazartesi 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı devamı önerilmektedir.Perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08:30-20:00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane ve meyhaneler ise 10:00-20:30 saatleri arasında hizmet vereceklerdir. Marketler 07:00-20:00 saatleri arasında açık olacaktır.Pazar günleri:-Eczaneler, fırınlar, benzin istasyonları ve tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacaktır.- Restoran, kafe, pastane ve meyhanelerin yalnızca paket servisleri açık olacaktır.Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu el bilekliği ile ev karantinası kriterlerine göre;-Aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği-İmmünsüpresif tedavi alan hastalar-Kanser hastaları –son 6 ay içinde kemoterapi ve radyoterapi almış olanlar-1 ay içinde minör operasyon geçirmiş olanlar-3 ay içinde majör operasyon geçirmiş olanlar-Fiziksel ve zihinsel engelli olan kişiler-Nörodejeneratif hastalıkları olan kişiler-Otizm spekturumu,-Son 3 aydan daha fazla tanı almış Psikiyatrik Vakalar ( rapor ve almış olduğu tedavi uzman psikiyatrist tarafından düzenlenmiş olmalıdır.)-Kolostomi torbası ve kalıcı idrar sondası ile yaşayanlar-Diyaliz ihtiyacı olan son dönem böbrek yetersizliği olan kişiler-Organ ve kök hücre nakilli hastalar-GebelikYurtdışında eğitim gören KKTC vatandaşı öğrencilerel bilekliği ile karantina sürelerini evlerinde geçirmeleri uygun görülen kişilerin, 10-14 gün süre ile karantina sürelerini geçirmeleri amacıyla taahhüt ettikleri ikamet adreslerine ya kendi araçları(araçlarında başka biri olmadan) yada Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen toplu taşıma, taksi, turistik minibüs izinli araçlar ile gideceklerdir.- Ev karantinası kurallarına uymayan kişilerin merkezi karantinaya gönderilerek, kişilerin karantina ücretlerini kendilerinin ödemesi ve ilgili mevzuat uyarınca haklarında cezai işlem başlatılması önerilmektedir.