Omicron vakaları artacak

Sağlık Bakanı Pilli, ülkede omicron varyantı vakalarının artacağını vurguladı ve Ocak ve Şubat aylarının çok önemli olduğunu, bu aylarda tüm hastalıkların arttığı uyarısı yaptı





Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede omicron varyantı vakalarının artacağına yönelik öngörüsünü paylaşarak, Covid-19 pozitif vakalara omicron varyantı konusunda geniş tarama yapıldığını da belirtti.

Geçtiğimiz günlerde 2 kişide Covid-19 omicron varyantı tespit edildiğini hatırlatan Bakan Pilli, “Ülkemizde omicron vardır. Nereden geldiğini tespit etmeye çalıştık, yurtdışı bağlantısı tespit edemedik. Bu varyant hızlı bulaşıyor ama hasta etme oranı düşük. Ancak vakalar artarsa sağlığın yükü artacaktır” diyerek, özellikle önümüzde iki ayda herkesi üzerine düşeni yapmaya çağırdı.

Omicron varyantı tespit eden kitler de dahil olmak üzere, aşı ve test kiti konusunda sıkıntı olmadığını aktaran Pilli, omicron vakalarının artacağına yönelik öngörüsünü dile getirdi.

Covid-19 pozitif vakalara omicron varyantı konusunda geniş tarama yapıldığını söyleyen Pilli, tespit edilen 2 vakanın hastalığının hafif seyrettiği kaydetti.

Ocak ve Şubat aylarının çok önemli olduğunu vurgulayan Pilli, bu aylarda tüm hastalıkların arttığı uyarısında bulunarak, yılbaşı ve seçim dönemine denk gelmesinin de riski artırabileceğini anlattı.

Geçtiğimiz yıl Covid-19 dışındaki virütik hastalıkların da pek olmadığını belirten ve bu durumu insanların tedbirlere uymasına bağlayan Pilli, “Bu sene maalesef uyulmuyor. Önümüzdeki iki aylık süre önemli. Hükümet, bakanlık, yerel yönetimler, vatandaş, yani herkes üzerine düşeni yapmalı. Aşıyla beraber mutlaka kurallara da uyulmalıdır. Yılbaşı ve seçim çalışmaları da var, çok dikkat etmek lazım” şeklinde konuştu.

Pilli, önümüzdeki yıl yaz aylarında Covid-19 salgınının normal bir virütik enfeksiyona dönüşeceğine inanç belirterek, “Virüs mutasyona uğruyor, yenileniyor ve insana uyum sağlıyor” dedi.







