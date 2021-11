Pandemi Hastanesi’ni ziyaret eden Başbakan Sucuoğlu, “Moral bozmaya gerek yok, her şey kontrol altında. Her şey güzel gidiyor” dedi



Başbakan Faiz Sucuoğlu, “Havalar soğumasıyla Covid-19 vakalarının artması beklenen bir durumdu. Moral bozmaya gerek yok, her şey kontrol altında…” dedi.

Önümüzdeki 3-4 ayda vaka sayısının artabileceğini kaydeden Sucuoğlu, “Kapanıyoruz, kapanacağız, okulları kapatalım, ülkeyi tekrardan kapatalım” yönündeki endişelere değinerek, “Böyle bir şeye gerek yok. Sağlıkta gereken yapılıyor. Bazı çevrelerin ‘yandık, bittik’ endişesi yersiz” şeklinde konuştu.

Başbakan Sucuoğlu, bu virüsle yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini de ifade ederek, vatandaşlara “aşı olmayı ihmal etmeyin” çağrısında bulundu.

Başbakan Faiz Sucuoğlu dün Lefkoşa’daki Pandemi Hastanesi’ni ziyaret ederek, hastane ve hastaların durumu hakkında bilgi aldı.

Görevlerini özveriyle yapan sağlık çalışanlarının moralinin en üst seviyede olduğunu kaydeden Başbakan, “Bazı çevrelerin söylediği gibi sağlıkta panik ya da kontrolsüz bir durum yok. Her şey güzel gidiyor” dedi.

Pandemi Hastanesi’ndeki 160 yatağın 97’sinin dolu olduğunu belirten Sucuoğlu, yatak sayısının rahatça 200’e çıkarılabileceği bilgisini aldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı ve sağlık personelinin Covid-19’la mücadelede her türlü fedakarlığı gösterdiğini belirten Başbakan Sucuoğlu, hükümetin de bu mücadeleye her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu kaydetti. Sucuoğlu “Önce sağlık daha sonra diğer şeyler gelir” dedi.

KKTC’deki sağlık hizmetleriyle Covid’le mücadelenin dünya standartlarına göre en üst seviyelerde olduğunu ifade eden Sucuoğlu, özverili çalışmaları için sağlık personeline, organizasyona katkısı nedeniyle Sağlık Bakanına ve bakanlık yetkililerine teşekkür etti.

Vatandaşlara “Aşı konusunu ihmal etmeyelim” çağrısı yapan Sucuoğlu, aşılı vatandaşların aşısızlara göre hastalığı çok daha rahat geçirdiğini hatırlattı. Sucuoğlu, “Aşımızı yaptıralım ki çevremizi, yakınlarımızı üzmeden bu virüsten kurtulabilelim” dedi.