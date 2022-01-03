Maskeyi bir an bile indirmeyin

ABD'li bilim insanı Dr. Jonathan Reiner, Omicron varyantının bulaşıcılığı hakkında önemli uyarılarda bulundu. Omicron varyantının eskiye oranla hiper bulaşıcı bir hale geldiğini belirten Reiner, çok kısa süreli bir görüşme ya da maskeyi çok az indirmenin bulaşa neden olduğunu kaydetti





Omicron varyantının bulaşıcılığına dikkat çeken Amerikalı bilim insanları, "Kısa süreli bir karşılaşma, ya da maskeyi bir anlık indirmek virüse yakalanmaya neden olabilir" uyarısı yaptı.

ABD'li bilim insanı Dr. Jonathan Reiner virüsle ilgili pandeminin başında uyguladığımız bazı kuralların artık geçerliliğini yitirmeye başladığını söyledi.

Reiner eskiden virüslü biriyle 2 metreden kısa bir mesafeden temasınız olursa ya da 15 dakikadan fazla temasta kalırsanız virüsü kapma riskinin bulunduğuna yönelik bilgiler verildiğini söyledi.

Reiner, bu bilgilerin artık rafa kalkması gerektiğine dikkat çekti.

Dr. Reiner coronavirüsün Omicron varyantının eskiye oranla "hiper bulaşıcı bir hale geldiğini" söyledi.

Virüslü kişilerle çok kısa süreli bir görüşme, maskeyi çok az indirmek ya da virüslü birinin bindiği asansöre binmek gibi aktivitlerin bulaşa neden olduğu konusunda uyardı.

ABD başta olmak üzere dünya genelindeki rekorlar kıran vaka sayılarının nedeninin de Omicron varyantının çok kolay bulaşması olduğu belirtildi.Artan vaka sayıları dünya genelinde sağlık personeli sıkıntısına da neden oluyor.

Vakalardaki artış nedeniyle ABD'de 26 eyalette 70'ten fazla üniversite, ikinci dönem eğitimlere çevrimiçi devam edileceğini açıkladı.

ABD'nin yanı sıra İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan gibi Avrupa kıtasındaki pek çok ülkede de geçtiğimiz hafta vaka rekorları kırılmıştı

Bilim insanları, yeni önlemler alınmazsa önümüzdeki aylarda vaka artışları nedeniyle bir çok sektörün durma noktasına gelebileceği konusunda uyarıyor.

