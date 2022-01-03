Sizin Dünyanız: Ceren Emmioğlu

2022 yılının ilk iş gününde oldukça renkli bir konuğum var... Sıcacık kişiliği, sınırsız hayal gücü ve kocaman kalbiyle Ressam Ceren Emmioğlu.. Mutlu yıllar...
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Arkadaş canlısı, zor ve yoğun zamanlarda soğukkanlı iş bitirici bir özelliğe sahibim.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Şu an yaptığım işi yapmasaydım Hayatımda mesleğim olabilecek iş yine resim öğretmenliği olacaktı, resim çizmeyi, proje yapmayı ve sürekli birşeyler üretmeyi çok seviyorum. Zamanın nasıl geçtiğini hissetmeden, ellerinle sanat eseri üretebilmek. hayat boyu terapi ve anı defteri gibi.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Benim gündemimi en fazla meşgul eden şey şu an sergi hazırlıkları projeler ve atölye çalışmalarım.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Aslında çok şey var. İnsanların, çevreyi kirletmeleri hayvanlara yapılan şiddet ve olayların manipüle edilmesi en başta gelenler.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Henüz pişman olacağım bir olay yaşamadım.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
İlk kişisel sergim 2015 – Bir çocuğu gözlerindeki mutluluk.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
2015 yılında Amene Hisar sanat grubu ile tanışıp birlikte güzel sanat eserleri üretmek oldu.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Birçok kitap var. Dönüp dönüp tekrar sayfalarını karıştırdığım kitaplarım
Ulus Baker “Sanat ve Arzu”, Walter Benjamin “Son Bakışta Aşk” Kristin Hannah “Ateş böceği Yolu”.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Tınısı güzel kulağıma hitap eden tüm müzik türlerini dinlemekten keyif alırım.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir dramı konu alan “Piyanist” adlı film.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Resim boyalarım ve tuval.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Dolabımdaki malzemelerin hepsi ihtiyaç duyduğum şeyler fakat geri dönüşüm için ayırmış olduğum kağıtlar var.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Ne olduğu çok önemli değil, o his yeter.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Kendimle ilgi aslında değiştirmek istediğim bir şeyim yok bazı insanlar kusurlarıyla güzeldir.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Pratik, yaratıcı ve her yaptığım işi tutkuyla yapmak.
OLMASA DA OLUR...
Negatif insanlar.
OLMAZSA OLMAZ...
Atölyem picom ve resim çalışmalarım.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Yaptığım yemekler genelde beğenilir ama et yemekleri ve salatalarım favoridir.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Savaşların olmadığı, çocukların ölmediği doğaya, hayvanlara tüm insanlara herkes tarafından saygı duyulan ve her ülkede barışın olduğu bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN..
Severek yaptığım ve beni motive eden her şey.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Leonardo da Vinci, Picasso ve diğer önemli iz bırakan sanatçılarla tanışmayı çok isterdim.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Güzel kültüre sahip olan yabancı ülkeler
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Hayal ettiğim atölye ortamımı yaratıp, başarılı bir şekilde resim çalışmalarıma devam etmek.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Daha kat edecek çok yolum var ve tabii ki ihtiyaç duydukça ürettiğim resimleri paylaşacağım. Yaptıklarım konusunda beni motive eden iyi bir usta hocam ve birlikte çalışmaktan zevk duyduğum ve kendimi ait hissettiğim Hisar sanat grubundaki arkadaşlarım var. Ve Genç bir sanatçı olarak yayın akışınızda ve Gazetenizde bana yer verdiğiniz için teşekkür eder, halkımızın yeni yılını kutlar 2022’yılı’nın bol sanatlı bir yıl olmasını dilerim…