Sizin Dünyanız: Ceren Emmioğlu

​2022 yılının ilk iş gününde oldukça renkli bir konuğum var... Sıcacık kişiliği, sınırsız hayal gücü ve kocaman kalbiyle Ressam Ceren Emmioğlu.. Mutlu yıllar...

Arkadaş canlısı, zor ve yoğun zamanlarda soğukkanlı iş bitirici bir özelliğe sahibim.Şu an yaptığım işi yapmasaydım Hayatımda mesleğim olabilecek iş yine resim öğretmenliği olacaktı, resim çizmeyi, proje yapmayı ve sürekli birşeyler üretmeyi çok seviyorum. Zamanın nasıl geçtiğini hissetmeden, ellerinle sanat eseri üretebilmek. hayat boyu terapi ve anı defteri gibi.Benim gündemimi en fazla meşgul eden şey şu an sergi hazırlıkları projeler ve atölye çalışmalarım.Aslında çok şey var. İnsanların, çevreyi kirletmeleri hayvanlara yapılan şiddet ve olayların manipüle edilmesi en başta gelenler.Henüz pişman olacağım bir olay yaşamadım.İlk kişisel sergim 2015 – Bir çocuğu gözlerindeki mutluluk.2015 yılında Amene Hisar sanat grubu ile tanışıp birlikte güzel sanat eserleri üretmek oldu.Birçok kitap var. Dönüp dönüp tekrar sayfalarını karıştırdığım kitaplarımUlus Baker “Sanat ve Arzu”, Walter Benjamin “Son Bakışta Aşk” Kristin Hannah “Ateş böceği Yolu”.Tınısı güzel kulağıma hitap eden tüm müzik türlerini dinlemekten keyif alırım.İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir dramı konu alan “Piyanist” adlı film.Resim boyalarım ve tuval.Dolabımdaki malzemelerin hepsi ihtiyaç duyduğum şeyler fakat geri dönüşüm için ayırmış olduğum kağıtlar var.Ne olduğu çok önemli değil, o his yeter.Kendimle ilgi aslında değiştirmek istediğim bir şeyim yok bazı insanlar kusurlarıyla güzeldir.Pratik, yaratıcı ve her yaptığım işi tutkuyla yapmak.Negatif insanlar.Atölyem picom ve resim çalışmalarım.Yaptığım yemekler genelde beğenilir ama et yemekleri ve salatalarım favoridir.Savaşların olmadığı, çocukların ölmediği doğaya, hayvanlara tüm insanlara herkes tarafından saygı duyulan ve her ülkede barışın olduğu bir dünya.Severek yaptığım ve beni motive eden her şey.Leonardo da Vinci, Picasso ve diğer önemli iz bırakan sanatçılarla tanışmayı çok isterdim.Güzel kültüre sahip olan yabancı ülkelerHayal ettiğim atölye ortamımı yaratıp, başarılı bir şekilde resim çalışmalarıma devam etmek.Daha kat edecek çok yolum var ve tabii ki ihtiyaç duydukça ürettiğim resimleri paylaşacağım. Yaptıklarım konusunda beni motive eden iyi bir usta hocam ve birlikte çalışmaktan zevk duyduğum ve kendimi ait hissettiğim Hisar sanat grubundaki arkadaşlarım var. Ve Genç bir sanatçı olarak yayın akışınızda ve Gazetenizde bana yer verdiğiniz için teşekkür eder, halkımızın yeni yılını kutlar 2022’yılı’nın bol sanatlı bir yıl olmasını dilerim…