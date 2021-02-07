Koronavirüse 16'cı kurban

Covid-19 tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören 52 yaşındaki Hikmet Usta hayatını kaybetti. Böylece ülkemizde koronavirüs kaynaklı 16. ölüm bugün yaşanmış oldu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, 31 Ocak tarihinde Covid-19 pozitif tanısıyla takip edilen Hikmet Usta’nın, kronik atrial fibrilasyon, hipertansiyon, geçirilmiş serebrovasküler olay (akut inme) rahatsızlıklarına sahip olduğunu, hastanın beyin kanaması geçirmesi nedeniyle beyin ameliyatı yapıldığını ve ardından yoğun bakımda takibe alındığını bildirdi.

Pilli, tüm müdahalelere rağmen Hikmet Usta’nın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Pilli, “Merhuma Allah'tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim. Hepimizin başı sağolsun” dedi.