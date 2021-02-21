Koronavirüs bu kez de ülkemizden bir doktoru aramızdan aldı

Ülkemizde ve dünyada devam eden koronavirüs salgını nedeniyle can kayıpları da devam ediyor. Koronavirüs teşhisiyle tedavi görmekte olan Dr. Burhan Nalbantoğlu eski klinik şeflerinden Dr. Erdinç İnan bugün hayatını kaybetti. Dr. Bülent Dizdarlı'nın da dayısı olan Dr. İnan sevilen bir kişilikti.

İnan'ın ölümüyle ilgili Sağlık Bakanlığı şu açıklamauı yaptı:

"Covid-19 tanısıyla 21 Ocak 2021 tarihinde hastaneye yatan 82 yaşında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Ortopedi Servisi eski klinik şeflerinden Dr. Erdinç İnan hayatını kaybetmiştir. İnan, 7 Şubat 2021 tarihinden bu yana yoğun bakımda tedavi görmekteydi. Merhuma Allah'tan rahmet , yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.

