Ender Denktaş, Demokrat Parti'den istifa etti

Kurucu cumhurbaşkanı Rauf Rif Denktaş'ın büyük kızı olan Demokrat Parti üyesi Ender Denktaş Vangöl, partisden istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı payşaımla duyurdu.

Ender Denktaş aylar önce almış olduğu bu kararı 'maneviyat' diyerek ertelediğini ancak gelinen aşamada siyasetin gelmiş olduğu bu noktaya daha fazla tahammül edemeyeceğini belirterek Demokrat Pari'den istifa ettiğini açıkladı.

Ender Denktaş Vangöl'ün paylaşımı şöyle:

"Tam 11 ay ,dile kolay ,her türlü söyleme,davranışa ,ihanete,olmayan dedikodulara SABRETTİK .Aylar önce şahsen almış olduğum bir kararı ,Yüksek Seçim Kuruluna yazmış olmama rağmen yine de “maneviyat” diyerek ,belki düzelirler umuduyla hep sabırla dayanarak yürürlüğe geçirmemiştim .Her sabrın bir sonu var olduğu gibi her Tahammülün de bir sınırı vardır . buraya kadarmış.Sesimizin hiç bir şekilde duyulmayarak her yanlışlığa sessiz kalındığı hep birilerinin emirleriyle hareket edildiği bir idari sistemin parçası olmak elbette ruhuma ve inançlarıma uygun değildir ve olmamıştır .Öncesini dahi içimize hala bu gün sindirememişken, ayni şekilde devam eden davranışlara da ses çıkarılmayışı benim son noktamdır. Demek ki siz her koşulda bir diğerini istediğiniz şekilde görevden alır ,ve bunu yapanlara da ses çıkarmayarak dahil olabilme durumundasınız .Demek ki siz içine düşürülebileceğimiz her hangi bir yanlışa dur deme yetisinde değilsiniz .Demek ki siz kanıtlandığı üzere hep birilerinin emrini yerine getireceksiniz .yapılan bu son davranışın ,hiç bir etik kurala uygun olmadığı ve önce överek göklere çıkarılıp sonrasında bir çırpıda silebileceğiniz DEĞERLERİMİZE aylardan beri önce kendi içinde yıllarca emek verip var ettiği Partiden bir diğerini YOK Sayabileceklerdensiniz .en zor zamanda sahip çıkmadığınız çıkamadığınızı artık sağır sultan bilmektedir.şimdi ise yine ayni şekilde kendilerine göre bir “Bahaneyle” işe yarayan insanları bir çırpıda SİLEBİLENLERE seyirci kalanların içinde yer almaktansa ,aynen sizlerin yapabildiği gibi üstelikte en azından şahıs olarak belki düzelirler” fırsatını da vererek,hala daha tüm yanlışlara sessiz kalınarak ,hiç bir şekilde tasvip etmediğim düşünce ve davranışlara sırf “iktidarda” olabilmek adına yapılan ÖTEKİLEŞTİRME DEĞERSİZLEŞTİRME ve akan suyun peşinden sürüklenmenize ,her hangi bir çabayla yolu değiştirilen suda boğulmamıza çare yerine ,akış neresiyse oraya akma eğilimlerinize hiç bir şekilde onay vermediğimi vermeyeceğimi ve her şeye rağmen son an’a kadar sabrederek infial içinde izlediğim ve tüm bu çarpıklığın içinde yer almaktan rahatsızlık duymayarak hiç bir yanlışlığa ses çıkarmayan bir siyasi anlayışın içinde olmayacığımı da bu vesileyle bildirir kamuoyunun taktiri ile Seçilmiş olduğum “Belediye meclis” üyeliği görevimin ,süre doluncaya kadar “BAĞIMSIZ” olarak sürdüreceğimi,sadece kendi hür ve özgür irademle DEMOKRAT PARTİDEN İSTİFA Ettiğimi önce hiç bir şekilde istifamla ilgili danışmadığım ve beni anlayışla karşılayacaklarına inandığım Ailemden,sonra bana inanan ve seven insanlardan özür dileyerek duyururum . Bu günden itibaren doğruluğun ,insanca hakça hukukça adaletle yaşanabilir bir ülkeye dönüştürme çabasında olmayan hiç bir siyasi anlayışın içinde OLMAYACAĞIMI ve BİZİM “SİYASİ” Anlayışımızın içinde önce SAYGI, SEVGİ,VİCDAN,İNANÇ ve MANEVİYAT’ın VAR OLDUĞUNU ,MANEVİYATI Olmayan hiç bir ANLAYIŞIN içinde ,GÜVENLE ,İNANÇLA ve en önemlisi İNSANCA Yaşanılabilir bir İDARE biçimiyle yönetilen bir yapı OLAMADIĞINI ve olamayacağını da açıkca ifade ederim. BİZ SİYASETİ sizlerin anladığı şekliyle değil ,”YORULMA” kelimesinin hiç bir şekilde siyasi literatürde olmadığı bilinciyle BÖYLE ÖĞRENDİK Böyle BİLİRİZ .Saygılarımla ENDER DENKTAŞ VANGÖL. "