Koronavirüs bir can daha aldı

Koornavirüs ülkemizde can almaya devam ediyor. Yoğun bakımda yatmakta covid19 hastası 86 yaşındaki M. H. hayatını kaybetti.
Bu ölümle birlikte ülkemizde hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın açıklama yapması bekleniyor
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