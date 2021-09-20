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Koronavirüs aramızdan bir can daha aldı

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Koronavirüs aramızdan bir can daha aldı
Ülkemizde Covid-19 virüsü can almaya devam ediyor. Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören 92 yaşındaki Hasan Aşıcıoğlu bugün hayatını kaybetti.
Aşıcıoğlu'nun kronik rahatsızlığı olduğu öğrenildi. 
Bugün itibariyle, KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükselmiş oldu. 
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