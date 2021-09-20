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Kanarya Adaları'nda alarm verildi

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Kanarya Adaları grubundaki en aktif volkanlardan biri olarak bilinen La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja yanardağı faaliyete geçti. Yanardağ etrafındaki yerleşim yerlerindeki yaklaşık 5 bin kişi bölgeden tahliye ediliyor.

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Kanarya Adaları'nda alarm verildi
 
  

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma'daki Cumbre Vieja (Yaşlı Doruk) yanardağı aktif duruma geçti.

Kanarya Adaları'ndaki Cumbre Vieja yanardağı faaliyete geçti: 5 bin kişi tahliye ediliyor - 2

İspanyol basınının yerel kaynaklara dayandırarak verdiği haberlerde, yanardağ etrafındaki El Paso, Tazacorte, Los Llanos de Aridane, El Paraiso, Alcala gibi bazı yerleşim yerlerindeki 5 bin kadar kişinin jandarma tarafından yürütülen çalışmalarla tahliye edilmeye başlandığı kaydedildi.

Kanarya Adaları'ndaki Cumbre Vieja yanardağı faaliyete geçti: 5 bin kişi tahliye ediliyor - 3

El Paso'da yaklaşık 1400 kişinin bölgedeki futbol sahasında toplandığı bilgisi paylaşıldı.

Kanarya Adaları'ndaki Cumbre Vieja yanardağı faaliyete geçti: 5 bin kişi tahliye ediliyor - 4

Yanardağın 5 ağzından çıkan küllerin ve lavların çevreye zarar vermeye başladığı, lavların evlere doğru ilerlediği bildirildi.

Kanarya Adaları'ndaki Cumbre Vieja yanardağı faaliyete geçti: 5 bin kişi tahliye ediliyor - 5

La Palma'daki destek için helikopterlerle 200 dolayında takviye ekip gönderildiği, 64 askerin de çalışmalara katıldığı belirtildi.

Yetkililer, yanardağdaki patlamalardan çıkan gazlardan dolayı bölgedeki halkın muhtemel solunum riskine karşı uyarıldığını duyurdu.

Kanarya Adaları'ndaki Cumbre Vieja yanardağı faaliyete geçti: 5 bin kişi tahliye ediliyor - 6

Uzmanlar, yanardağın gelecek günlerde aktif durumda olmaya devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Son bir haftadır 21 binden fazla depremin meydana geldiği La Palma'da yanardağ faaliyete geçmişti.

Kanarya Adaları'ndaki Cumbre Vieja yanardağı faaliyete geçti: 5 bin kişi tahliye ediliyor - 7

Depremler sırasında adada uygulanan sarı alarm, yanardağın aktif duruma geçmesiyle kırmızı alarma dönüştürüldü.

Kanarya Adaları'ndaki Cumbre Vieja yanardağı faaliyete geçti: 5 bin kişi tahliye ediliyor - 8
  

Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, BM 76. Genel Kuruluna katılmak için ABD'ye gidiş programını ileri saatlere erteleyerek La Palma'ya gitti.

Kanarya Adaları'ndaki Cumbre Vieja yanardağı faaliyete geçti: 5 bin kişi tahliye ediliyor - 10

İspanya'da en son yanardağ patlaması 1971 yılında, La Palma Adası'nın güneyindeki Teneguia yanardağında olmuştu.

Kanarya Adaları'ndaki Cumbre Vieja yanardağı faaliyete geçti: 5 bin kişi tahliye ediliyor - 11
  
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