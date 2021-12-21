Galatasaray’ı kendi evladı üzdü

Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısından gol sesi gelmedi. Ev sahibi Adana Demirspor, Galatasaray'dan kiraladığı Yunus Akgün'ün 53. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Yunus Akgün, 58'de ceza sahası dışından attığı süper golle skoru 2-0 yaptı.
Kalan sürede başka gol olmadı ve Adana Demirspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Adana ekibi puanını 29'a çıkarırken kötü gidişe "dur" diyemeyen ve galibiyet hasreti 7 maça çıkan Galatasaray ise 24 puanda kaldı.
Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki son galibiyetini 11. haftada sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek almıştı.
Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında da takımının başında yer almadı.