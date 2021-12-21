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Galatasaray’ı kendi evladı üzdü

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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 yenilen Galatasaray'ın galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Adana ekibinin gollerini Galatasaray'dan kiralanan Yunus Akgün attı

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Galatasaray’ı kendi evladı üzdü
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Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısından gol sesi gelmedi. Ev sahibi Adana Demirspor, Galatasaray'dan kiraladığı Yunus Akgün'ün 53. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Yunus Akgün, 58'de ceza sahası dışından attığı süper golle skoru 2-0 yaptı. 

Kalan sürede başka gol olmadı ve Adana Demirspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Adana ekibi puanını 29'a çıkarırken kötü gidişe "dur" diyemeyen ve galibiyet hasreti 7 maça çıkan Galatasaray ise 24 puanda kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki son galibiyetini 11. haftada sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek almıştı.

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında da takımının başında yer almadı.

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Etiketler; #Adana Demirdpor #Galatasaray
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