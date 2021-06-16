Lefkoşa ve Girne'de yerel vaka sayısı uçuşa geçti

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 10.586 olurken, 40'ı yerel 45 pozitif vakaya rastlandı, 15 kişi ise taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 3 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 2 kişi daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olup, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunmaktaydılar, 40 kişi ise yerel vakadır.Yerel vakaların 16 kişisi Lefkoşa, 22 kişisi Girne, 1 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - K.kaymaklı-1/ Surlariçi-1/ Haspolat-5 / Dereboyu-1/ Gönyeli-3 / Hamitköy-1/ Düzova-1/ Ortaköy-1 / Lefkoşa Merkez-1/ Yakındoğu Bulvarı-1
Girne - Girne Merkez- 14 / Yukarı Girne-3 / Aşağı Girne-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Karakum-2 / Karşıyaka-1
Gazimağusa -Gazimağusa Merkez-1
İskele -Doktor Fazıl Küçük caddesi-1
16 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.586
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 45
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2
Yerel Vaka Sayısı: 40
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 15
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.351.583
Toplam Vaka Sayısı: 7667
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7348
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 285
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 236
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 24
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 289
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 223
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2686
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 12.112
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