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Kamiloğlu: Vaka sayısı hızla artıyor

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Kamiloğlu: Vaka sayısı hızla artıyor

Pandemi Hastanesi'nde görev yapan Dr. Emine Kamiloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sabah göreve başladığından bu yana 100 civarında yeni vaka tespit edildiğini belirtti, vaka sayısının daha da artması beklentisini ifade etti.

"Herkes tedbirini almalı" diyen Dr. Kamiloğlu, aksi halde yıkımın çok daha büyük olacağına işaret etti.

Kamiloğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

Sabah göreve başladım, şu ana kadar yeni pozitif vaka sayısı 100 civarında. Öyle görünüyor ki, akşama kadar daha da artacak.

Biz ne yaptığımızı, ne yapacağımızı biliyoruz. Ama konu bu değil.  Bugünden tezi yok, ivmeyi ülke kapanmadan, hem sağlık sistemi hem ekonomi zarar görmeden aşağıya doğru çevireceğiz.

“Karar alınması gerek, denetim gerek” diye hayıflanmalar haklı olsa da, önce vatandaş olarak bizlere görevler düşüyor. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Herkes, tedbirini almalı, aile büyükleri de gençlere gerekli yasakları koymalı.

Bir avuç doktor ve hemşire, nefes almadan son bir haftadır hasta bakıyoruz. Hasta bakmadığımız anlarda da telefonlarımız susmuyor. Bu dalga, diğer dalgalara benzemiyor. Yeni varyantların da daha bulaşıcı olduğunu biliyoruz.

Doktorlardan yana sıkıntı olmaz belki, daha çok çalışırız, yine ek mesai kavgası, zaman alt yapı kavgası yapmayız. Ama toplum bu fedakarlığın rahatlığına kapılmamalı, aşı olduk diye maskeleri çıkartıp atmamalı. Bıkmadan tekrarlayacağız ‘ Aşı olduk diye hastalık bulaşmıyor, bulaştırmıyoruz’ diye birşey yok.

Denetimi kendi ailemizden başlayarak yapma zamanı. Maske- mesafe kuralını hiçe saymamalıyız.

Eylülde çocuklarımız okula gitsin, mekanlar kapanmasın, turizm sekteye uğramasın, maddi zararlar tekrar olmasın diye uğraşıyoruz…

Aksi, yarın çok geç, yıkımı da çok büyük olacak.

Kaynak: Dr. Kamiloğlu: "Sabahtan bu yana yeni pozitif vaka sayısı 100 civarında…”

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