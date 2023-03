İtalya'da Kovid-19un ilk dalgasının soruşturma yankıları sürüyor

Soruşturmada şüpheli 19 kişi arasında yer alan dönemin Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın, bu iki kasabayı karantinaya almak için kararname imzaladığı ancak yine adı şüpheliler arasında geçen dönemin Başbakanı Giuseppe Conte'nin bu kararnameyi imzalamadığı basına yansıdı.

İtalya'da Kovid-19 salgınının ilk görülmeye başlandığı Şubat-Mart 2020'de, dönemin hükümetinin, virüsün yayıldığı bölgeleri karantinaya almakta gecikmesinin 4 bin kişinin ölümüne yol açmış olabileceği ileri sürüldü.



Söz konusu dönemde, virüsün hızla yayıldığı Lombardiya Bölgesi içindeki Bergamo vilayeti ve çevresinde salgın tedbirlerinin devreye alınmasında geç kalındığı ve bu nedenle de can kayıplarının arttığına yönelik iddiaların araştırıldığı soruşturma 1 Mart'ta tamamlanırken, soruşturma sonucundan detaylar basında yer almaya başladı.



İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Bergamo Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında, o dönem virüsün hızla yayıldığı Bergamo yakınlarındaki Nembro ve Alzano kasabalarının "kırmızı bölgeyle" karantinaya alınmamasının üzerine yoğunlaştı.



Savcıların, söz konusu iki kasaba mart değil de Şubat 2020'de karantina altına alınmış olsaydı 4 binden fazla ölümün önüne geçebileceğine soruşturma ön raporunda yer verdiği ifade edildi.



Soruşturmada şüpheli 19 kişi arasında yer alan dönemin Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın, bu iki kasabayı karantinaya almak için kararname imzaladığı ancak yine adı şüpheliler arasında geçen dönemin Başbakanı Giuseppe Conte'nin bu kararnameyi imzalamadığı basına yansıdı.



O dönemin başbakanı ve halihazırda 5 Yıldız Hareketi'ne liderlik yapan Giuseppe Conte, bugün ANSA ajansına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Soruşturmaya dair tamamen sakinim." dedi.



Conte, hükümetinin o dönem yeterince katı tedbirler almamaktan ziyade aksine katı olmakla eleştirildiğini hatırlatarak "Biz gece gündüz çalışarak elimizden gelenin en iyisini yaptık. Her şeyle ve her şeyin aksiyle suçlandık. O dönem her şeyi kapatmakla ve özgürlüğü öldüren kişi olarak İtalyan savcılarına şikayet edildim. Şimdi ise yeterince kapatmadığım için suçlamalar yöneltiliyor." ifadelerini kullandı.



- Ne olmuştu?



İtalya'da salgının ilk günlerinde, o dönem 5 Yıldız Hareketi (M5S)-Demokratik Parti (PD)-Özgürler ve Eşitler (LeU) partilerinden oluşan koalisyon hükümetinin Başbakanı Conte, salgında hızla artan vaka sayısı ve yayılmanın önüne geçmek için ilk olarak 8 Mart 2020'de Lombardiya Bölgesi ve kuzeydeki 14 kenti "kırmızı bölgeye" almıştı. Bu kararın ardından söz konusu kentlerdeki insanların süresiz kapanma endişesiyle aynı gece güneye akın etmesi neticesinde Conte, 9 Mart 2020'de bütün İtalya'da karantina ilan ederek seyahat kısıtlaması getirmişti.



İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede resmen Şubat 2020'de başlayan Kovid-19 salgınının ilk dönemi kabul edilen Şubat-Mart-Nisan 2020'de 27 binden fazla kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirmişti. O dönem salgının merkezi konumundaki Lombardiya Bölgesi can kayıplarında başı çekmişti. Lombardiya Bölgesi'nde de özellikle Bergamo kentinde 18-19 Mart 2020'de salgın kaynaklı ölümlerin çok fazla olması sebebiyle cenazelerin askeri kamyonlarla kent dışına çıkarıldığı görüntüler hafızalarda yer etmişti.



İtalya'da Bergamo Cumhuriyet Başsavcılığının, dönemin hükümetinin, salgının ilk dalgasında aldığı ve almadığı tedbirlere ilişkin 3 yıldır yürüttüğü soruşturmasını 1 Mart'ta tamamladığı kamuoyuna duyurulmuştu.



Kovid-19'dan yakınlarını kaybedenlerin kurduğu dernek de soruşturmanın tamamlanmasıyla "Bugünden itibaren Bergamo ve Lombardiya'daki katliamın tarihi, ailelerimizin tarihi, kayıplarımıza neden olan tarih yeniden yazılıyor. 2020 baharında yaşananlar, Kovid-19 yüzünden değil, alınan veya alınmayan kararlardandır." açıklamasını yapmıştı.