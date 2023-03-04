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Portekiz Katolik Kilisesi, çocuklara cinsel istismar olayının mağdurlarından özür diledi

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Portekiz Katolik Kilisesi, çocuklara cinsel istismar olayının mağdurlarından özür diledi
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Portekiz Katolik Kilisesi yarım asırdan fazla bir süredir bünyesindeki kurumlarda çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarından dolayı mağdurlardan özür diledi.
 
Ülkede cinsel istismar iddialarını araştıran Bağımsız Komisyon'un 13 Şubat'ta paylaştığı raporda, en az 4 bin 815 çocuğun cinsel istismar kurbanı olduğunu belirtmesinin ardından bu ülkedeki Katolik Kilisesi özür açıklamasında bulundu.
 
Portekiz Piskoposlar Konferansı (CEP), Bağımsız Komisyon'un raporunu değerlendirmek üzere Fatima kentinde toplandı.
 
CEP, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Portekiz Katolik Kilisesi içindeki tüm cinsel istismar kurbanlarından tekrar özür diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
 
Koordinatörlüğünü Pedro Strecht'in yaptığı Bağımsız Komisyon, 1950'den bu yana Portekiz Katolik Kilisesindeki 17 yaş altı çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarıyla ilgili raporunda, çalışmaları kapsamında 512 tanığın ifadesine başvurduğunu ve en az 4 bin 815 çocuğun Katolik Kilisesi bünyesindeki kurumlarda çalışan din görevlileri tarafından cinsel istismara maruz kaldığını bildirmişti.
 
Katolik Kilisesi'nde cinsel taciz iddiaları son yıllarda birçok ülkede gündeme getirilirken, Fransa'daki Bağımsız Komisyon, son 70 yılda kiliselerde 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğunu duyurmuş, İspanya'da devam eden soruşturmada da en az 4 bin mağdurun olduğu belirtilmişti.
 
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