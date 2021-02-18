banner583
banner590
Ne arka lambaları belli ne plakası
Ne arka lambaları belli ne plakası
23 0
Beşparmaklar beyaza büründü
Beşparmaklar beyaza büründü
57 0
 
Özersay: Özel sektör rahatlarsa Maliye rahatlar.
Özersay: Özel sektör rahatlarsa Maliye rahatlar.
25 0
 “Alsancak Aşevi” hizmette
 “Alsancak Aşevi” hizmette
14 0
Bankalarda 10 gün sonra aynı manzara
Bankalarda 10 gün sonra aynı manzara
54 0
Başkentte
Başkentte "Tosun Paşa" fırtınası
19 0
Bu halk nasıl geçinecek?
Bu halk nasıl geçinecek?
831 0
banner529
banner570

İşte en riskli corona virüs senaryosu

banner476

Corona virüs üzerinde araştırmalar yürüten bilim insanları yeni bir corona virüs pandemisine neden olabilecek 876 memeli belirlendi

İşte en riskli corona virüs senaryosu
banner601
 
  

İlk olarak 2019’un son günlerinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) pandemisi  gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.  

İşte en riskli corona virüs senaryosu (Yüzden fazla hayvanda mevcut) - 2

Corona virüs ile ilgili gezegenimizin dört bir yanında yüzlerce bilimsel araştırma yürütülüyor. Yapılan yeni bir araştırmada yeni bir corona  virüs pandemisine neden olabilecek 876 memeli belirlendi.  

İşte en riskli corona virüs senaryosu (Yüzden fazla hayvanda mevcut) - 3

Independent’ta yer alan habere göre, en tehlikeli senaryo ise Covid ve MERS’in birleşmesi. Zira yapılan araştırmaya göre, bu iki virüsü aynı anda taşıyabilecek 100’den fazla hayvan mevcut.  

İşte en riskli corona virüs senaryosu (Yüzden fazla hayvanda mevcut) - 4

Bilim insanları, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin veri tabanı GenBank aracılığıyla 411 corona  virüsün genetik dizisini çıkardı. Ekip bu dizileri bilgisayar algoritması kullanarak taradı.  

İşte en riskli corona virüs senaryosu (Yüzden fazla hayvanda mevcut) - 5

Söz konusu algoritma, her virüsün 12'den fazla memelide konaklayabileceğini belirledi. Ayrıca taranan her hayvan türünün en az 5 corona virüse ev sahipliği yapabileceği belirtildi.  

İşte en riskli corona virüs senaryosu (Yüzden fazla hayvanda mevcut) - 6
Araştırmanın yazarları, "rekombinasyon" diye bilinen bu genetik karışımın, SARS-CoV-2 genlerinin başka bir corona virüs ile karıştığı durumda son derece tehlikeli olabileceği ihtimalinin altını çiziyor.
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.