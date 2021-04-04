Her yerden vaka çıkıyor

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 6586 olup, 41'i yerel 45 pozitif vakaya rastlanırken, 31 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 2 kişisi hava yolu ile ülkemize gelirken, 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar, 41 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 16 kişi Lefkoşa, 14 kişi Gazimağusa, 11 kişi Girne Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa -Lefkoşa Merkez-2 / Sulariçi- 3 / Haspolat-2/ Gönyeli-1/ Değirmenlik-1 / Ortaköy-3 / Kızılbaş-1 /Yenişehir-1/ K.Kaymaklı-2
Girne- Girne Merkez- 3 / Aşağı Dikmen - 2/ Dikmen-3 / Zeytinlik-2 / Çatalköy-1
Gazimağusa -Gazimağusa Merkez -5 / Maraş-1 / Gülseren-3/ Sakarya-1/ Görneç -1/ Gönendere-1 / Akova- 1/ Tuzla-1
4 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6586
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 45
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2
Yerel Vaka Sayısı: 41
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 31
Bugün Kaybedilen Hasta: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 772.007
Toplam Vaka Sayısı: 4590
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4099
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 465
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 97
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 364
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4
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