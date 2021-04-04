Dünya standarlarında üretim yapıyorlar

Kuzey Kıbrıs’ın ilk sanayi girişimlerinden Plastube yeni atılımlarıyla sektörde büyümeye devam ediyor

Boru imalatı alanında faaliyet gösterenPlastube, özellikle bina içi ve dışı tesisat boruları, alt yapı grubu boru sistemleri ve sulama boruları üretimine odaklanarak; her türlü inşaat ve tarım sektörlerine hizmet ederken, üniversite, hastane, otel, belediye ve haberleşme altyapıları gibi büyük projelere kaliteli ürünleri ile artı değer katıyor.

Plastube; Gazimağusa’da 5000 m2 si kapalı toplam 8000 m2 lik alanda modern teknolojiye sahip tesisinde üretimin yanı sıra ithalat ve ihracat faaliyetlerine devam ediyor. Tesiste, uluslararası standartlara sahip ürünler üretmek amacı ile kurulan son teknoloji makina parkuru, yıllık 5200 ton PVC, 1700 ton PE ve 600 ton PPRC Boru imalatı olmak üzere toplam 7500 ton mamül ürün kapasitesine sahip. Ürün gamında, Bina İçi ve Dışı Tesisat Boruları, Alt Yapı Boruları, Tarımsal Borular, Lambiri ve Korniş ürünleri üretimi yer alıyor.

Plastube, tecrübeli ve alanında uzman ekibi, yıllık 7500ton malzeme işleme kapasitesi ve müşteri beklentilerine yönelik hızlı ve esnek üretim anlayışıyla, sektöründe tercih edilen güvenilir bir firma olma misyonunu sürdürüyor.

1975 yılında Sanayi Holding bünyesinde kurulan fabrika, 1988 yılında Sanayi Holding’in özelleştirilmesiyle Near East Kuruluşuolarak Plastube adı ile Kuzey Kıbrıs’ın en eski ve köklü kuruluşu olarak sektörün öncülüğünün yapmakta. Sürdürülebilir büyüme stratejisi ile ilerleyen Plastube, Kuzey Kıbrıs genelinde ürün gamı geniş ve kapsamlı bayilik sistemini devreye alarak KKTC pazarında liderliğini devam ettiriyor. Günümüze dek üç ana bayii üzerinden ilerleyen Plastube, yeni anlaşmalar yaparak önümüzdeki dönemde bayi sayısını ve ürün gamını çoğaltacak. Bu anlaşmaların en önemlilerinden biri, altyapı elektrofüzyon ürünlerde Avrupa’nın en kaliteli markalarından olan İtalyan Eurostandard markasıyla yapılan; Bir diğeri ise PVC ve PPRC parça tedarikinde Türkiye’de boru sektöründeki devlerden bir tanesi olan Yılbor ile yaptığı tedarikçi anlaşmalarıdır..

KKTC’nin öncü sanayi kuruluşlarından Plastube modern üretim tesislerinde, güçlü altyapısını sürekli geliştirerek ve ürün gruplarını zengileştirerek hem şirketin hem de KKTC’nin rekabet gücüne ivme kazandırmayı hedefliyor.

“Boru üretim teknolojileri ve üretim kalitesi alanlarında dünya standartlarında üretim yapıyoruz.”

Plastube Genel Müdürü Nurettin Ruso ; “Köklü bir geçmişe sahip firmamızın plastik boru imalatı alanındaki faaliyetlerini yaygınlaştırmak, kalite ve müşteri odaklı yaklaşımımızdasürdürebilirliği sağlamak; bayilik ağımızla hizmetlerimizi genişleterek boru imalat sanayisinde sürekli büyümeyi hedefliyoruz. Bu yolda ilerlerken; 46 yıllık tecrübemize sektördeki teknolojik ve güncel gelişmeleri ekleyerek; müşterilerimizin gereksinimlerini karşılayan ürün ve hizmetleri zamanında sunan, müşteri memnuniyetini sağlayarak uzun vadeli çalışmayı ve alt yapı çözümlerinsağlayıcısı olmayı amaçlıyoruz. Kaynakların etkin kullanımı ile plastik boru üretimi alanındaki faaliyetlerimizle sektördeki pazar payımızı yurt içinde arttırarak ülke ekonomisine de katkıda bulunuyoruz. “ dedi.

Ruso ayrıca, plastik boru sanayisi hakkında da şunları dile getirdi: “ İthal boruların aksine Kıbrıs'ta üretilen borularda birinci sınıf hammadde kullanılmaktadır. Pazar küçüklüğü imalatta hata yapma lüksünü ortadan kaldırır bu yüzden, boru üretim teknolojileri ve kalitesi alanlarında dünya standartlarında üretim yapıyoruz.”

En büyük katma değerin, ürettikleri kategorideki ürünlerin, sırasıyla genel Alt Yapı Projeleri, İnşaat Sektörü ve Dekorasyon ürünleri olduğunu dile getiren Ruso, “Tedarikçilerimizi artırarak ürettiğimiz tüm ürünlerle alakalı aksesuarları da ürün gamına eklemeyi kısa vadede hedefliyoruz; Bayilik sisteminde orta-uzun vadede hedeflenen ise teknoloji ve alt yapımızla hak ettiğimiz pazar liderliğini almaktır ” şeklinde ifade etti.

“Sektörde en kaliteli üretimi yapmayı kendimize hedef seçtik!”

Sektörde en kaliteli üretimi yapmayı hedef seçtiklerini ifade eden Plastube Genel Müdürü Nurettin Ruso, bu konuda tüm dünyada uygulanan Entegre Kalite Yönetim Sistemi (EYS)’nin oluşturulması için mevcut Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2015 belgesine ek olarak Türk Standardları Enstitüsü uygunluk belgesi TS EN ISO 1452-2, G Belgesi PVC-U Borular ve G Belgesi Polietilen Borular sertfikaları alarak en iyi hizmeti verme kararlılığıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Ruso sözlerini “Tüm faaliyetlerimizde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının sürekliliğini sağlamak amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği politikamıza yüksek önem veriyoruz.” diyerek tamamladı. Lha

