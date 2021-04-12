Haftalar sonra yeni vaka sayısında önemli düşüş

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkemizde son 24 saatte yapılan test sayısı 8461 olup, 31'i yerel 35 pozitif vakaya rastlanırken, 37 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken, 3 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar, 31 kişi ise yerel vakadır. Yerel vakalardan 11 kişi Lefkoşa, 15 kişi Gazimağusa, 3 kişi Girne, 2 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - Lefkoşa Merkez-2/ Yakındoğu Bulvarı- 3/ Sanayi Bölgesi-1/ Marmara-1 Haspolat-2/ Gönyeli-1/ Hamitköy-1
Girne - Girne Merkez- 2 / Karşıyaka-1-
Gazimağusa - Gazimağusa Merkez -8 / Tuzla-1/ Salamis Yolu-2 / Kaleiçi-2 / Karakol Bölgesi- 1/ Yeniboğaziçi-1
İskele Kaplıca-2
12 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8461
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 35
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3
Yerel Vaka Sayısı: 31
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 37
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 836.410
Toplam Vaka Sayısı: 5108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4394
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 684
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 82
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 598
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 27
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4
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