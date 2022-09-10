banner762
banner815
Sosyal medyayı ayağa kaldıran fotoğraf
Sosyal medyayı ayağa kaldıran fotoğraf
47 0
Okul kıyafetleri cep yakıyor
Okul kıyafetleri cep yakıyor
8 0
 
Hayvanlara karşı biraz daha duyarlı olmak gerek
Hayvanlara karşı biraz daha duyarlı olmak gerek
14 0
“Yakın Doğu Ailesi, KKTC’yi ileriye taşıyor”
“Yakın Doğu Ailesi, KKTC’yi ileriye taşıyor”
19 0
Hedefleri şampiyonluk
Hedefleri şampiyonluk
21 0
Tüketici tam enayi yerine konuluyor
Tüketici tam enayi yerine konuluyor
46 0
Mustafa Ceceli Girne'yi salladı
Mustafa Ceceli Girne'yi salladı
26 0
banner797

Güzel Sanatlar Müzesi turizme kazandırılacak

banner476

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü ile iş kadını Yağmur Özyalçın arasında Güzel Sanatlar Müzesi’nin bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarını içeren bir protokol imzalandı

banner825
Güzel Sanatlar Müzesi turizme kazandırılacak

 
Latomia House olarak bilinen Güzel Sanatlar Müzesi restore edilerek turizme kazandırılacak.
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü ile iş kadını  Yağmur Özyalçın arasında Güzel Sanatlar Müzesi’nin bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarını içeren bir protokol imzalandı.
Protokole Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik  ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Yağmur Özyalçın imza koydu.
Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik  ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, protokolün yıllarca atıl duran tarihi yerin tekrar ülke turizmine kazandırılması açısından önemli olduğunu kaydetti.
Ataoğlu, ihtiyaç duyulan turizm hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli bir şekilde sunulabilmesine fayda sağlayacak her türlü projeye katkı koyacaklarını da söyledi.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.